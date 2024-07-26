Transfermarkt: «Спартак» заплатил «Уралу» за Дмитриева в 3,5 раза больше рыночной стоимости

При этом отмечается, что рыночная стоимость хавбека составляет 700 тыс. евро.
20-летний футболист подписал с красно-белыми контракт до 2028 года.
Дмитриев, родившийся в Санкт-Петербурге и являющийся воспитанником академии «Зенита», выступал за екатеринбургский клуб с лета прошлого года. За это время провел 37 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В активе новичка красно-белых три матча за молодежную сборную России.
Отец хавбека — советский и российский футболист Сергей Дмитриев, который становился чемпионом СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака».