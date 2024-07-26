Текущие события
Футбол. Первая лига
перерыв
Балтика
Уфа
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Первая лига
27.07
Енисей
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
27.07
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
27.07
Динамо
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
27.07
Рубин
Зенит
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
18:00
Крылья Советов
Ростов
22.07
Пари Нижний Новгород
Рубин
21.07
Ахмат
Краснодар
21.07
Химки
Динамо Мх
21.07
Оренбург
Спартак
20.07
Ростов
ЦСКА
20.07
Динамо
Факел
20.07
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:43 (мск), источник: Sport24

Transfermarkt: «Спартак» заплатил «Уралу» за Дмитриева в 3,5 раза больше рыночной стоимости

«Спартак» заплатил «Уралу» за трансфер полузащитника Игоря Дмитриева € 2,50 млн. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, сколько «Спартак» заплатил «Уралу» за Дмитриева. В 3,5 раза больше рыночной стоимости | Источник: spartak.com

При этом отмечается, что рыночная стоимость хавбека составляет 700 тыс. евро.

20-летний футболист подписал с красно-белыми контракт до 2028 года.

Дмитриев, родившийся в Санкт-Петербурге и являющийся воспитанником академии «Зенита», выступал за екатеринбургский клуб с лета прошлого года. За это время провел 37 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В активе новичка красно-белых три матча за молодежную сборную России.

Отец хавбека — советский и российский футболист Сергей Дмитриев, который становился чемпионом СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака».

Читайте также от «Sport24»
«Вы, конечно, не поверите, но…» Ульяна Тригубчак поделилась провокационными фотографиями из Италии
Показала горячее фото в купальнике с отдыха в Турции: девушка Романа Гутцайта — красавица-ведущая Дарья Исаева
Русская фигуристка, которую заподозрили в отношениях с популярным блогером, показала фото и видео с отдыха в Майами
Ванда Нара выложила откровенное фото с обнаженной грудью
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь