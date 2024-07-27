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03:21 (мск), источник: ТАСС

Матч «Динамо» — «Локомотив» и еще три игры продолжат программу второго тура РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, «Динамо» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и «Факел» — «Акрон».

Динамо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь

Среди всех матчей дня выделяется встреча между московскими «Динамо» и «Локомотивом», игра пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 17:30 мск. В первом туре обе команды одержали победы: бело-голубые дома оказались сильнее воронежского «Факела» (3:1), железнодорожники на своем поле обыграли тольяттинский «Акрон» (3:2). В прошлом сезоне «Динамо» и «Локомотив» провели между собой два матча: бело-голубые дома выиграли со счетом 2:1, встреча на «РЖД-Арене» завершилась вничью (0:0). В последний раз «Локомотив» обыграл «Динамо» в гостях 28 мая 2023 года, тогда железнодорожники победили со счетом 4:2.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 17:30

Динамо-Локомотив-

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что бело-голубые являются фаворитами матча. «Наверное, фаворит — “Динамо”. В прошлом году за чемпионство боролись, нет таких трансферных потерь, как у “Локомотива”, но я думаю, что железнодорожники могут показать хорошую игру, — сказал Булыкин ТАСС. — Понятно, что “Локомотив” пока перенастраивается, но в то же время есть позитивные моменты, которые были в игре против “Акрона”. Обе команды играют в атаку, поэтому мы должны увидеть голы. Все хотят добиться хорошего результата, будет неосторожная игра, как бывает в дерби».

В межсезонье «Локомотив» покинули несколько лидеров команды, среди них Артем Дзюба и Антон Миранчук, у которых завершились контракты, и Максим Глушенков, перешедший в петербургский «Зенит». Теперь в нападении у «Локомотива» играет Дмитрий Воробьев, ранее выступавший за «Оренбург». Форвард уже успел отметиться дебютным голом за красно-зеленых. «Динамо» в ближайшем матче не сможет рассчитывать на полузащитника Даниила Фомина, который в первом туре РПЛ с «Факелом» был удален за грубую игру. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не стал применять к полузащитнику дополнительные санкции, футболист пропустит одну встречу, еще на один матч Фомин наказан условно. Также «Динамо» не помогут в дерби колумбиец Хорхе Карраскаль и уругваец Николас Маричаль, которые получили две недели отдыха после Кубка Америки, завершившегося 15 июля.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 20:00

Факел-Акрон-

Игровой день завершится матчем между воронежским «Факелом» и тольяттинским «Акроном», встреча пройдет на новом стадионе «Факел», вмещающем около 10 тыс. зрителей. Ранее воронежская команда проводила домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов. Игра начнется в 20:00 мск. В стартовом туре «Факел» на выезде уступил «Динамо», «Акрон» неудачно дебютировал в РПЛ, проиграв «Локомотиву». Тольяттинская команда, основанная в 2018 году, по итогам прошлого сезона заняла третье место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, в стыковых матчах она оказалась сильнее екатеринбургского «Урала» (14-е место в РПЛ).

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 15:00

Пари Нижний Новгород-ЦСКА-

«Зенит» сыграет в Казани

В первом матче дня ЦСКА на выезде сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 15:00 мск. В стартовом туре армейский клуб на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), нижегородская команда дома уступила казанскому «Рубину» (2:4). ЦСКА начал сезон-2024/25 с новым главным тренером Марко Николичем, он сменил на этом посту Владимира Федотова.

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич считает, что при Николиче команда стала увереннее играть в обороне. «Я смотрел первую игру ЦСКА с “Ростовом”, ростовчане играют очень организованно, мало пропускают, я знал, что будет тяжелый выезд и игра, — сказал Тошич ТАСС. — Вижу, что команда Марко Николича действует в обороне очень уверенно. Я уверен, что с каждым туром это все будет лучше и лучше. С приездом нового тренера у него и у клуба большие амбиции. Конкуренция большая — “Зенит”, остальные команды, но ЦСКА всегда должен бороться за самые высокие места. Я надеюсь, что в этом году ЦСКА окажет серьезную борьбу за чемпионство».

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 17:30

Рубин-Зенит-

Также в субботу победитель последних шести сезонов РПЛ «Зенит» на выезде сыграет против «Рубина», встреча начнется в 17:30 мск. В первом туре сине-бело-голубые в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» (4:0), казанский клуб на выезде победил «Пари НН». Последняя игра между командами завершилась победой «Рубина» в Петербурге со счетом 2:0, в Казани «Зенит» в сезоне-2023/24 оказался сильнее соперника (3:0).

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Ростов» на выезде победил «Крылья Советов» со счетом 3:1. 28 июля состоятся матчи «Химки» — «Спартак», «Оренбург» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала).

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