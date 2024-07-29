Ничейный путь «Краснодара». «Быки» — без побед, новички из Махачкалы пока не проигрывают в РПЛ | Источник: ФК «Краснодар»

Предсезонный ролик «Краснодара» получился стильным, а еще наполненным глубоким смыслом: японская стилистика, Восток, самураи, путь — это же про особый подход «быков» и персонально Сергея Галицкого. И возможно, даже отсылка к фразе: «У самурая нет цели, только путь». Трактовать можно на свой вкус, но очевидно, что «быки» как были особенным явлением в нашем футболе, так им и останутся. Нравится это кому-то или нет — это авторский проект. Остается это принять и наблюдать за тем, как складывается новый этап краснодарского развития.

Принятие ведь не означает отсутствия оценок, и пока можно констатировать — продолжающаяся перестройка идет болезненно. Тот же Сперцян в схеме с тремя центральными защитниками, как видится, теряет часть своего потенциала. К тому же некоторым футболистам приходится играть на непривычных позициях. Правым латералем уже был Олусегун. Сейчас налево — где какое-то время выходил Виктор Са — вернулся Оласа. Первый из снова играющих за клуб участников Кубка Америки. Кордоба с Кастаньо только прилетели и еще не готовы.

Отсюда эксперименты. Не всегда удачные. Замена Кобнана Дэвида на Батчи после получаса игры показательна. Нужно было и креатива добавлять, и надежности, потому что Касинтура чувствовал себя слишком вольготно. Его сольный проход с тонкой передачей от линии поля на Магомедова — даже не момент, а моментище. «Быков» спасло то, что мяч пошел по центру и Агкацев при поддержке Кайо ворота отстояли. Если бы не смогли — никакого сюрприза в этом не было бы. Разве что с точки зрения статуса команд, ведь новичок РПЛ противостоял серебряному призеру и ни в чем ему не уступал.

Местами даже превосходил. В том числе по моментам. Таких шансов, как у Магомедова, черно-зеленые за первые 45 минут не создали. Но едва не сотворили настоящий шедевр, когда Смолов изящным «черпачком» забросил мяч за спины защитникам и Кривцов пытался забить ударом через себя. Кроме того, махачкалинцы были хороши в разрушении чужих замыслов. Своим прессингом они максимально осложняли «быкам» выход из обороны, а, откатываясь назад, за счет грамотных перестроений лишали хозяев пространства.

Не просто так Сперцяну порой приходилось брать все на себя. Один раз могло получиться очень красиво, но обыгрыш целого квартета оппонентов закончился ударом, который заблокировал пятый оппонент. По такой игре тренерский штаб «Краснодара» проводил перестройку на ходу. Отчасти вынужденно, как при повреждении Оласы и первом в сезоне появлении на поле ветерана Петрова. Но менялись сочетания, корректировалась схема, а реального шанса для взятия ворот пришлось ждать едва ли не до первой возможности провести быструю контратаку. Козлов здорово убрал на замахе сразу двух защитников, но судьи и ВАР не увидели игры рукой со стороны принявшего на себя удар Шумахова.

А вот в концовке пошло настоящее давление. Сперцян, замыкая подачу Козлова, проверил реакцию Волка. Тормена бил головой после углового. Кевин Ленини исполнял бисиклету. Пальцев выбил мяч с ноги Смолова у линии ворот. При этом лишь отчаянный подкат Диего Косты остановил выходившего к воротам Касинтуру. При очевидном перевесе «быков» во втором тайме чаша весов могла качнуться в любую сторону. Но в итоге сохранилось равновесие. У «Краснодара» и «Динамо» по две ничьих на старте, только эмоции от них совсем разные. У одних разочарование, у других — как минимум удовлетворение достойным дебютом на новом уровне.