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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Лунёв — об РПЛ: раньше хотя бы были фанаты, было атмосферно

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о том, как изменилась Российская Премьер-Лига за последние годы.

Динамо
Лунёв — об РПЛ: раньше хотя бы были фанаты, было атмосферно | Источник: Чемпионат.com

Напомним, с 2021 по 2024 год 32-летний футболист выступал за рубежом.

«Как изменился РПЛ? Я уже не помню. Тогда хотя бы был народ. Сейчас тоже есть болельщики, за что им большое спасибо, но раньше было больше активных фанатов на матчах чемпионата. Было атмосферно тогда.

Еврокубковые матчи были лакомым кусочком, чтобы смогли оценивать наши возможности на уровне европейских команд. Сейчас нет такой возможности, тяжело оценивать», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Летом 2021 года Лунёв в статусе свободного агента присоединился к леверкузенскому «Байеру», за который выступал до августа 2023 года, когда стал игроком «Карабаха». Нынешним летом российский футболист присоединился к московскому «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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