Лунёв — об РПЛ: раньше хотя бы были фанаты, было атмосферно

«Как изменился РПЛ? Я уже не помню. Тогда хотя бы был народ. Сейчас тоже есть болельщики, за что им большое спасибо, но раньше было больше активных фанатов на матчах чемпионата. Было атмосферно тогда.



Еврокубковые матчи были лакомым кусочком, чтобы смогли оценивать наши возможности на уровне европейских команд. Сейчас нет такой возможности, тяжело оценивать», — приводит слова Лунёва Metaratings.