Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Балкани
Футбол. Кубок России
21:00
Зенит
Факел
Футбол. Еврокубки
перерыв
Петрокуб
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спарта П
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фенербахче
Лугано
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
Линколн
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Флора
Виртус
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Пюник
Струга
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Целе
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Дечич
Динамо Бт
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Кубок России
18:30
Рубин
Акрон
Футбол. Еврокубки
18:00
Дрита
Брейдаблик
Все события
18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» подписало контракт с грузинским защитником

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболист сборной Грузии Джемал Табидзе вернулся в Россию, подписав контракт с махачкалинским «Динамо», сообщается в официальном Telegram-канале новичков Российской премьер-лиги (РПЛ).

Динамо Мх
«Динамо» подписало контракт с грузинским защитником | Источник: Спорт РИА Новости

Сроки соглашения с 28-летним защитником не уточняются, но, по данным Transfermarkt, он заключил с дагестанским клубом контракт до конца нынешнего сезона. Табидзе перешел в «Динамо» на правах свободного агента после того, как у него истек договор с греческим «Панетоликосом».

Табидзе выступал в России с 2017 по 2022 год, играя за екатеринбургский «Урал» и «Уфу». Также он играл за бельгийские «Гент» и «Кортрейк» и грузинские «Сабуртало» и тбилисское «Динамо».

На счету Табидзе 15 матчей и один мяч за сборную Грузии. Он был в составе команды на Евро-2024, но не провел ни одной игры на турнире в Германии.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Шоу уродов' и трансвеститы: церемонию открытия Олимпиады разносят в Сети
'Блевать охота': призер Олимпиады-2012 сделала жесткое заявление
Слив обнаженки из OnlyFans: скандал с русской спортсменкой в Париже
'Пять минут — и заработал на квартиру': как покушение обогатило фигуристов
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь