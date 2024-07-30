«Динамо» подписало контракт с грузинским защитником | Источник: Спорт РИА Новости

Сроки соглашения с 28-летним защитником не уточняются, но, по данным Transfermarkt, он заключил с дагестанским клубом контракт до конца нынешнего сезона. Табидзе перешел в «Динамо» на правах свободного агента после того, как у него истек договор с греческим «Панетоликосом».

Табидзе выступал в России с 2017 по 2022 год, играя за екатеринбургский «Урал» и «Уфу». Также он играл за бельгийские «Гент» и «Кортрейк» и грузинские «Сабуртало» и тбилисское «Динамо».