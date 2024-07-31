Филатов считает, что футболист Дзюба помог «Локомотиву» в тяжелый момент

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба дал «Локомотиву» только хорошее, он помог футбольному клубу в тяжелый момент. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы, контракт футболиста закончился в конце июня.

«Мы в любом случае должны сказать Артему Дзюбе спасибо, — сказал Филатов. — Он пришел, ничего плохого не сделал, только хорошее. Он помог в тяжелый момент, у нас никого не было, кем играть. Он в этот момент оказался, выступил хорошо. Пускай играет еще долго».

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.