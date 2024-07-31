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14:48 (мск), источник: ТАСС

Филатов считает, что футболист Дзюба помог «Локомотиву» в тяжелый момент

Контракт нападающего с московским клубом закончился в конце июня.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба дал «Локомотиву» только хорошее, он помог футбольному клубу в тяжелый момент. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы, контракт футболиста закончился в конце июня.

«Мы в любом случае должны сказать Артему Дзюбе спасибо, — сказал Филатов. — Он пришел, ничего плохого не сделал, только хорошее. Он помог в тяжелый момент, у нас никого не было, кем играть. Он в этот момент оказался, выступил хорошо. Пускай играет еще долго».

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Летом лучший ассистент прошлого сезона полузащитник Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в петербургский «Зенит». «Конечно, уход Максима Глушенкова является большой потерей, один из лучших игроков. В клубе это обсуждалось, но жизнь такая, что бывает, что против лома нет приема, вынуждены принимать такие решения, — отметил Филатов. — Дело не в деньгах, но они играют роль, просто ситуация так складывается, уход Антона Миранчука, других ребят, что вынуждены прощаться. Кому хочется прощаться со своими лучшими игроками?».

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