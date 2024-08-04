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4 августа, источник: Спорт-Экспресс

Батраков — новая звезда РПЛ! Обновленный «Локомотив» хорошеет на глазах

«Локо» уже восемь лет не уступает «Ахмату» в Грозном и выиграл там четвертый раз подряд.

Ахмат
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Батраков — новая звезда РПЛ! Обновленный «Локомотив» хорошеет на глазах | Источник: ФК «Локомотив»

В Грозном многие наши топ-клубы стабильно теряют очки. «Локомотив» в этом плане — неприятное для «Ахмата» исключение. В последний раз команда из Чеченской Республики побеждала железнодорожников на своем стадионе в марте 2016 года — благодаря характеру и голевому дублю Рыбуса (2:1). С тех пор красно-зеленые неизменно набирали очки на «Ахмат Арене» на протяжении восьми матчей (+5=3) и выиграли три матча подряд.

Прошлый раз — после быстрого удаления Тодоровича, получившего красную карточку уже на 19-й минуте. Сейчас решение арбитров тоже быстро дало «Локо» перевес, а повод — опрометчивый подкат Богосаваца, который завершился попаданием по ноге Самошникова. ВАР пригласил Артема Чистякова к монитору, и тот довольно быстро указал на точку, а Воробьев развел вратаря и мяч по разным углам. Сделал все столь же уверенно, как Миранчук четыре месяца назад.

Хорошо, в этот раз обошлось без удаления, что оставляло «Ахмату» шансы все же реализовать замысел Магомеда Адиева со ставкой на легкую пару форвардов в лице Бериши и Садулаева. По всей видимости, расчет делался на маневренность и быстроту, которые могли вскрыть все еще далекую от идеала оборону гостей. Словно в подтверждение этого Садулаев легко прошел неловко упавшего на газон Лукаса Фассона и едва не попал в дальний угол. Зато другой центральный защитник «Локо» Ньямси сделал все, чтобы у москвичей появилась солидная фора. Француз удвоил перевес гостей, замкнув подачу Батракова со штрафного.

Такое развитие событий на какое-то время выбило «Ахмат» из колеи. Если бы не Шелия, счет вырос бы до крупного гораздо раньше, чем это случилось, но вратарь выручил после атак Батракова и Пиняева. Но даже когда хозяева взяли себя в руки, особых шансов у них не было. «Локо» при счете 2:0 просто не имело смысла рисковать, поэтому свободных зон грозненцам не оставляли. При этом железнодорожники не откатывались назад, а просто играли разумно и дисциплинированно. Благо у них в запасе еще имелось эффективное оружие в виде стандартов. И после результативного углового можно зафиксировать рождение убийственной для соперника связки Батракова и Ньямси.

Возможно, это пока еще преждевременные выводы, но на данный момент есть ощущение, что мы недооценивали «Локомотив» и работу Михаила Галактионова. Между тем главный тренер красно-зеленых на удивление уверенно справляется с потерей лидеров — Миранчука и Глушенкова. А шесть пропущенных мячей в двух первых турах — издержки перестройки и поиска оптимальных сочетаний. Так, схема с тремя центральными защитниками образца первого тура оказалась нерабочей, хотя раскрыла интересную атакующую связку Пиняева с идеально вписавшимся в состав Воробьевым.

Впрочем, экс-форвард «Оренбурга» одинаково хорош в любых сочетаниях — что с Пиняевым, что с Батраковым, который в Грозном играл второго нападающего. Оформивший ассистенсткий хет-трик и лично довершивший разгром 19-летний полузащитник может стать одним из открытий нынешнего сезона. Батраков одинаково полезен как в передней линии, так и в центре поля. Развитие атак, их завершение, стандарты — арсенал уроженца Орехово-Зуево широк. Кроме того, во втором матче подряд забил еще один 19-летний игрок — Раков. У «Локо» новые герои. И это еще не проявил себя видевшийся изначально самым заметным новичком, но пока мало играющий Салтыков!

Ну, а баланс, которого не хватало в играх с «Акроном» и «Динамо», — дело наживное. Вот и в воскресенье уязвимые места в защите обнаруживались, как в эпизодах с остановленными Лантратовым сольным проходом Садулаева и ударом Кардосо головой. Но факт остается фактом — даже с поправкой на кубковую версию состава «Ростова» в середине недели — «Локо» второй раз подряд сыграл на ноль. А насколько все это стабильно, можно будет проверить в игре с очень системным и агрессивным соперником в лице махачкалинского «Динамо».

Андрей Кузичев

Ахмат
0:5
Первый тайм: 0:3
Локомотив
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