Главу Дагестана возмутило судейство в матче махачкалинского «Динамо» | Источник: © РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» в воскресенье уступило на своем поле «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти на 82-й минуте после работы системы VAR. На 60-й минуте был удален защитник хозяев Муталип Алибеков за грубую игру, а в компенсированное время красную карточку получил его партнер по команде Никита Глушков за нецензурную брань в адрес арбитра. После матча гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости назвал работу главного арбитра Яна Бобровского «убийством» его команды и добавил, что клуб сделает все возможное в данной ситуации, чтобы арбитр понес наказание за «ужасное судейство».

«Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор лёгкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется? Как и большинство дагестанцев, возмущён таким отношением… Наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую премьер-лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать», — написал Меликов.

Глава республики выразил надежду, что этот случай станет предметом разбирательства в судейском комитете РФС и прецедентом в российском футболе.