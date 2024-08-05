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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главу Дагестана возмутило судейство в матче махачкалинского «Динамо»

МАХАЧКАЛА, 5 авг — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале назвал судейство на матче «Динамо» с «Нижним Новгородом» несправедливым и оскорбительным.

Динамо Мх
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Главу Дагестана возмутило судейство в матче махачкалинского «Динамо» | Источник: © РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» в воскресенье уступило на своем поле «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти на 82-й минуте после работы системы VAR. На 60-й минуте был удален защитник хозяев Муталип Алибеков за грубую игру, а в компенсированное время красную карточку получил его партнер по команде Никита Глушков за нецензурную брань в адрес арбитра. После матча гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости назвал работу главного арбитра Яна Бобровского «убийством» его команды и добавил, что клуб сделает все возможное в данной ситуации, чтобы арбитр понес наказание за «ужасное судейство».

«Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор лёгкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется? Как и большинство дагестанцев, возмущён таким отношением… Наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую премьер-лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать», — написал Меликов.

Глава республики выразил надежду, что этот случай станет предметом разбирательства в судейском комитете РФС и прецедентом в российском футболе.

«Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что “Бобровский просто принёс три очка “Пари НН”. Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей!”» — написал Меликов.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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