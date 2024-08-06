Тренер «Спартака» Станкович рассказал о разговоре с Романцевым

«Это легенда во всех смыслах, — сказал Станкович. — Я поклонился ему, когда он уходил. Его легендарность сразу видна, перед матчем и после мы поговорили немного. Он пожелал удачи, не сдаваться и биться за “Спартак” до самого конца».