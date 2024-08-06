Тренер «Спартака» Станкович рассказал о разговоре с Романцевым

В понедельник «Спартак» со счетом 3:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги. Бывший главный тренер красно-белых Романцев нанес первый символический удар перед началом встречи.
«Это легенда во всех смыслах, — сказал Станкович. — Я поклонился ему, когда он уходил. Его легендарность сразу видна, перед матчем и после мы поговорили немного. Он пожелал удачи, не сдаваться и биться за “Спартак” до самого конца».
После трех туров чемпионата России красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет против грозненского «Ахмата», матч пройдет 11 августа в Москве, начало — 20:00 мск.