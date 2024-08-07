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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» выбирает между двумя защитниками. Одного хочет Станкович, а другого — Амарал?

Миенти Абена или Жорже Фернандеш — кого-то из них московский клуб, скорее всего, подпишет.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2024: Спартак может купить Абену и Фернандеша — статистика игроков, подробности | Источник: Getty Images

«Спартак», подписав пятерых новичков в летнее окно, не завершил работу на трансферном рынке. Теперь московский клуб нацелен на покупку ещё одного центрального защитника. На первый взгляд, в команде достаточно игроков данного амплуа — Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Павел Маслов и универсал Руслан Литвинов, тем не менее красно-белые решили укрепить эту позицию. Стало известно о двух кандидатах из шорт-листа «Спартака». Рассказываем о каждом.

«Чемпионат» ещё несколько дней назад сообщил, что «Спартак» согласовал контракт с 29-летним Миенти Абеной из «Ференцвароша». Футболист подал документы на российскую визу, при этом в московском клубе пока не приняли окончательного решения по поводу трансфера суринамца. По информации Metaratings, на подписании этого центрального защитника настаивает главный тренер Деян Станкович, работавший в прошлом сезоне с Абеной в венгерской команде, а вот спортивный директор Томаш Амарал склоняется к другим вариантам. Если трансфер всё же состоится, то сумма сделки составит € 1,2−1,5 млн. Миенти может стать вторым футболистом из «Ференцвароша» после Маркиньоса, которого сербский тренер приведёт за собой в «Спартак».

Ещё один кандидат — 27-летний Жорже Фернандеш из «Витории Гимарайнш». Поскольку речь идёт о соотечественнике Амарала, можно предположить, что это креатура спортивного директора. Переговоры центрального защитника со «Спартаком» подтвердил агент игрока Секу Траоре, сказавший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» следующее:

«Да, переход Жорже Фернандеша в “Спартак” возможен. Клуб заинтересован, и мы ведём переговоры. Я уверен, что сделка состоится».

Контракт Фернандеша с «Виторией Гимарайнш» истекает уже летом 2025 года, так что и стоимость португальца наверняка окажется невысокой для «Спартака». Transfermarkt оценивает Жорже в € 2,5 млн. К слову, стоимость Абены, по версии экспертов рынка, составляет € 1 млн.

Оба центральных защитника достаточно высокие — их рост 191 см. Абена сыграл 17 матчей за сборную Суринама, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Фернандеш выступал только за юношеские и молодёжную сборные Португалии, ездил на ЧМ-2017 (для игроков не старше 20 лет), где его команда выбыла в четвертьфинале, проиграв по пенальти Уругваю. На том турнире напарником Жорже в центре обороны сборной был нынешний центрбек «Манчестер Сити» Рубен Диаш. Потом карьеры этих парней пошли по разным дорожкам.

Абена, пусть и родился в Суринаме, продукт футбола Нидерландов. Воспитанник «Утрехта» поиграл за родной клуб и «Де Графсхап», а в 2019 году стал новичком… «Спартака». Словацкого, из Трнавы. Оттуда ушёл в братиславский «Слован». А в январе 2023 года «Ференцварош», который тогда возглавлял Станислав Черчесов, выкупил Миенти за € 400 тыс.

Судя по всему, адаптировался Абена в команде из Будапешта не без проблем. По крайней мере, у Черчесова он играл отнюдь не всегда. Летом 2023-го спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал, говоря о новичках, признал: «Интеграция Абены и Овусу прошла не так гладко, как хотелось бы».

У Станковича в прошлом сезоне Абена также не был бесспорным игроком стартового состава. В чемпионате Венгрии провёл 17 матчей: в основе вышел 15 раз, на замену — дважды. В восьми играх оставался на скамейке. Тем не менее забил три гола. Кроме того, Миенти поучаствовал в пяти матчах Лиги конференций. Но в плей-офф еврокубка сербский тренер также держал суринамца на скамейке.

Фернандеш, напротив, был твёрдым игроком основы «Витории Гимарайнш». Принял участие в 30 матчах чемпионата Португалии и квалификации Лиги конференций, набрал 1+1. Вообще же, центральный защитник отыграл за «Виторию Гимарайнш» четыре сезона после перехода из «Порту» за € 250 тыс. Сам Жорже — воспитанник этого португальского гранда, но выступал только за фарм-клуб (за исключением одного выхода в Кубке Португалии) и уезжал в аренды в «Тонделу» и турецкую «Касымпашу».

Непросто сравнивать футболистов из разных лиг, имеющих к тому же разный статус в своих командах. Для понимания сильных качеств этих центральных защитников сравним их статистику в чемпионатах Венгрии и Португалии в минувшем сезоне. Вот главные цифры Абены и Фернандеша (в среднем за 90 минут игры, по данным Sofascore):

СтатистикаАбенаФернандеш
Отборы1,51,9
Перехваты1,01,0
Выносы мяча2,04,0
Точные длинные пасы3,53,8
% выигранных единоборств5060
Фолы1,21,3

По количеству трофеев пока впереди Абена. Миенти выиграл три чемпионских титула и три Кубка Словакии со «Слованом» и «Спартаком», а также два золота с «Ференцварошем». Наверняка больше всего запомнился Абене кубковый финал сезона-2018/2019, когда он был как раз спартаковцем. Его команда выигрывала у «Жилины» к 50-й минуте со счётом 3:0 (суринамец ассистировал в первой голевой атаке), однако трижды пропустила во втором тайме, а в серии пенальти Миенти реализовал решающий 11-метровый.

Фернандеш однажды попал в заявку «Порту» в чемпионском сезоне-2017/2018, так что может в какой-то мере считать себя обладателем одного титула. Интересно, в чью пользу всё-таки сделает выбор «Спартак».

Анатолий Романов

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