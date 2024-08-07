Угальде переродился после дикой критики. Почему нападающий «Спартака» так много забивает

РПЛ-2024/2025, статистика Угальде, почему нападающий Спартака забивает, разбор, тактический анализ, Барко, Станкович | Источник: Чемпионат.com

В игре с «Оренбургом» его ругали. Помните, когда Угальде вышел на второй тайм в пару к Соболеву? Ни одного удара по воротам, неудачный поиск партнёров, проигранные единоборства. Манфред слился с серой спартаковской массой, которая закономерно уступила менее статусному сопернику.

А потом Александра Соболёва отстранили от работы с основной командой. И понеслось — четыре гола в четырёх матчах. Угальде преобразился и впервые с начала года стал настоящим лидером «Спартака» в атаке. Сюрприз?

Что было до Станковича

Если учитывать исторический контекст, то, конечно, сюрприз. Костариканец приехал в «Спартак» зимой 2024-го за € 13 млн. Тогда это было очевидной переплатой. Его бывшему клубу «Твенте» даже пришлось оправдываться. Там заявили, что просто не могли отказаться от сделки с российской стороной, когда она предлагает такую сумму.

Естественно, от Угальде ожидали резкого прорыва. Он дебютировал в основе в первом же матче после рестарта с «Зенитом» и в большей части весенних встреч выходил в старте. Абаскаль искал ему роль на поле, используя то в центре атаки, то в оттяжке, но юноша явно чувствовал себя чужим в этом хаосе. Собственно, как и все остальные — «Спартак» завалил период марта-апреля, результаты были кошмарными, а Манфред превратился в абсолютный мем. 12 матчей в РПЛ — 0 голов. Четыре игры в Кубке — один гол «Зениту», хотя ту встречу красно-белые всё равно проиграли.

Параллельно игрока и руководство клуба уничтожали в медиа. Трансфер называли полным провалом, вспоминали слова Абаскаля, который рассказывал о быстрой адаптации нападающего и о том, что тот сразу начнёт приносить пользу. В итоге Гильермо сняли, при Слишковиче Манфред тоже начал в основе, но к финишу сезона присел на скамейку. Например, выходил на замену в той самой игре с «Балтикой» в Кубке и в последних двух турах РПЛ. Казалось, всё может закончиться летним трансфером, чтобы отбить вложенные деньги. А дополнительный хейт появился после слов агента: тот честно признался, что футболист поехал в Россию зарабатывать деньги. Как будто другие легионеры едут играть за эмблему.

В итоге всё закончилось мирно. Угальде прошёл полноценные сборы вместе со Станковичем. И тут — чудесное преображение.

Секрет преображения

Глупо рассуждать об этом вне контекста Соболева. Вероятно, Станкович планировал именно Александра в качестве основного нападающего на старт сезона. Даже при условии, что тот собрался в «Зенит». Угальде был дополнительной опцией. Но когда российский нападающий окончательно дал понять, что не может работать в полную силу, костариканец стал чуть ли не единственным вариантом в атаке. Ведь Виллиан Жозе всё ещё набирает форму, а Мелёшин, видимо, не впечатлил Станковича.

И у юноши попёрло. Сначала забил «Химкам» в РПЛ, потом — «Динамо» в Кубке и дальше — дубль в ворота «Крыльев». Причём голы разные — где-то замыкал в пустые, где-то грамотно выбирал позицию, а где-то просто классно бил.

Некоторые считают, что дело в психологии. Эту версию поддерживают в том числе Станкович и сам футболист. В первое время 21-летнему парню было тяжело привыкнуть к новой стране и коллективу. Но сейчас всё иначе. Вот что сказал Деян после «Крыльев».

«Убеждён, что тренировки могут порой помочь меньше, чем момент личного общения. Иногда достаточно просто обнять человека, дать ему почувствовать себя важным. Тогда его талант будет раскрываться. В первую очередь Угальде надо было помочь на человеческом уровне. А то, что он прекрасный футболист, мы и так знали». Деян Станкович главный тренер «Спартака»

Личная статистика Манфреда в этом сезоне действительно выросла до показателей топового игрока: в среднем он наносит больше трёх ударов за матч, из них два — в створ, хорош при прессинге и классно взаимодействует с партнёрами.

Плюс изначально было понятно, что Угальде — системный игрок и отдельно от команды творить магию ему тяжеловато. Это одна из причин, почему весной было так трудно.

Антон Михашенок, тактический автор «Чемпионата» и главный тренер «Эгриси», в подкасте «Премьер-лига несправедливости» отдельно выделил два фактора — психологию и связь с Барко:

— Угальде чувствует, что сейчас ему надо забивать, иначе он сядет. У него сильные конкуренты, и получается такая ситуация: с одной стороны, Манфреда подгоняют другие игроки, а с другой — можно пользоваться неопределённым положением остальных нападающих. Угальде поймал удачу и старается её монетизировать.

Плюс в «Спартак» привезли футболиста, с которым моментально сложилась «химия». Угальде и Барко понимают, кто из них куда будет двигаться. В матче с «Крыльями» несколько раз было так: Манфред отлепился от защитника, Барко — от полузащитника, стенка, зашли в штрафную. Такое происходит постоянно, и эти короткие взаимодействия получаются. Для «Спартака» большая удача, что эти игроки сразу спелись.

Да, до голевых достижений Глушенкова Манфреду ещё далеко. Но если он продолжит в том же духе, то в этом сезоне станет одной из главных звёзд «Спартака». Сам он, судя по публичным выступлениям, наконец-то почувствовал доверие и уверенность и готов разрывать.

И это, кстати, плюс для Соболева. Может, теперь его наконец-то отпустят в «Зенит»?