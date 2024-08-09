«Ростов» сотворил красоту. Но команда Карпина сама же отдала выигранный матч

Ростов — Рубин — 1:1, видео, голы: Глебов, Даку, обзор матча РПЛ, статистика, 9 августа 2024 года, чемпионат России | Источник: ФК «Ростов»

«Ростов» снова не выиграл. Команда Валерия Карпина упустила победу в матче с «Рубином». В новом сезоне РПЛ ростовчане смогли обыграть пока только «Крылья Советов».

После поражения со счётом 0:5 в Санкт-Петербурге Карпин поменял всего одного игрока в стартовом составе — Голенков вышел впереди вместо Комличенко. Линию обороны, напоминавшую в матче с чемпионом проходной двор, тренер решил не трогать. С первых минут ростовчане стали активно искать своего центрфорварда кроссами, забросами из глубины, проникающими передачами. Хозяева заставили «Рубин» прижаться к собственной штрафной. Чувствовалось, что игроки «Ростова» очень хотят реабилитироваться за разгром от «Зенита».

Тем не менее первый опасный момент создали казанцы. Команда Рашида Рахимова заработала штрафной, а универсал Юкич, действовавший в сегодняшнем матче в центре поля, как следует зарядил со стандарта. Голкипер Ятимов продолжает пользоваться доверием Виталия Кафанова и в этом эпизоде показал, что не напрасно. Вратарь сборной Таджикистана отразил непростой удар. По большому счёту это всё, что получилось в атаке у «Рубина» до перерыва.

Ростовчане доминировали, забирали подборы и заставляли своим давлением соперника ошибаться. Центрфорвард Даку то фолил, то в офсайде оказывался. Команда Карпина проводила быстрые атаки, исполнила несколько опасных стандартов — выигрывала первое касание в чужой штрафной. На исходе трети тайма хозяева повели. Классная получилась атака, действительно как по нотам разыграли: Осипенко сделал кросс, Роналдо — скидку, а Глебов забил редкий для себя гол головой. Рожков и Вуячич недоглядели за своими оппонентами.

В общем, первый тайм «Ростов» мог выиграть и крупнее. По статистике хозяева 18 раз встретились с мячом в чужой штрафной, а «Рубин» — всего семь. У одного только Голенкова было пять касаний — приличный показатель.

После перерыва игра как будто потеряла содержание. Команда Рахимова стремилась агрессивнее встречать ростовчан, тем не менее продолжала угрожать воротам хозяева лишь со стандартных положений. «Ростов» стал больше играть по счёту. В целом ничего страшного для команды Карпина не происходило. Но на исходе часа матча казанцы внезапно заработали пенальти. Мяч попал в руку Ланговичу — судья назначил очевидный 11-метровый. Даку наконец-то сделал то, что и должен настоящий бомбардир. Взял мяч и хитро переиграл на паузе Ятимова.

На какое-то время «Рубин» перевёл игру в нужное для себя русло. Казанцы не уступали в единоборствах и даже имели возможность выйти вперёд. Активный отрезок перед своей заменой на Ваду (аргентинец, похоже, не готов играть 90 минут из-за повреждения) выдал Чумич. Сначала серб совершил впечатляющий рывок, а затем опасно бил в дальний угол. Немного не попал, поэтому остался без одного из самых красивых голов в туре. «Ростов» долго перезагружался и только ближе к концу матча вернул свою игру, когда подуставший Голенков уступил место на поле Комличенко.

В концовке команда Карпина поддавливала, а надежду ростовчанам вырвать победу благодаря финальному штурму оставляло решение судьи компенсировать семь минут. «Ростов» в полтора раза перебил «Рубин» (удары — 15:9, в створ — 3:3). Хозяевам действительно выпал прекрасный шанс. После очередного стандарта ростовчан мяч уже летел в сетку ворот Ставера, но казанцев спас стоявший фактически на линии ворот Иванов. 38-летний хавбек сотворил сейв за вратаря и сохранил команде Рахимова ценную ничью.