Цена свободы: топовые российские футболисты остаются без контрактов

Да, юридически Александр Соболев — игрок «Спартака» и свободным агентом не является. Но на практике форвард отстранен от тренировок уже около месяца, и всё потому, что слишком сильно мечтает о переходе в «Зенит», — так что игрок красно-белых он чисто формально. На самом деле такую ситуацию еще несколько месяцев назад тяжело было представить. Противостояние «Спартака» и «Зенита» — одно из самых жестких в российском футболе, а Соболев — ключевой игрок московского клуба. Но как только появился вариант с переездом в Северную столицу, закрутилась история, — и теперь Александр не в самом лучшем положении.