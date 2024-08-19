Цена свободы: топовые российские футболисты остаются без контрактов

В футболе лето традиционно является периодом заключения и расторжения контрактов. Игроки толпами меняют клубы — за деньги, бесплатно и уходя в аренды. Но в этом огромном потоке перемещений (счет за одно трансферное окно может идти на 100+ футболистов) везет не всем. Кое-кто может остаться без клуба. Иногда это очень известные персонажи — и этим летом количество таких в России зашкаливает.
Хотел как лучше
Алексей Миранчук этим летом сменил Италию на США — из «Аталанты» перешел в «Атланту». Его брат-близнец из «Локомотива» такими масштабами похвастаться не может — Антон покинул «Локомотив» в начале июля и уже около двух месяцев остается в статусе свободного агента. Мотиваций не продлевать контракт с «Локо» было две. Первая — спортивная. Антон хотел пойти по стопам брата и попробовать себя в Европе — именно по этим клубам работал его агент Вадим Шпинев. Вторая — конечно, деньги, о чем также заявил его агент. При продлении контракта Миранчуку предложили двукратное понижение, и это не устроило сторону игрока.
Какая из двух мотиваций весомее, но на данный момент ставка не сыграла. Миранчук без контракта, европейские клубы от «Алавеса» до ПАОК опровергают интерес к 28-летнему полузащитнику, и где он продолжит карьеру — абсолютно неизвестно. На данный момент Миранчук — самый дорогой свободный агент среди россиян (€6 млн по оценке transfermarkt).
Не повезло
30-летний экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия — настоящая легенда красно-белых. Что совершенно не убедило экс-тренера москвичей Гильермо Абаскаля, и тот усадил опытного защитника в запас почти на весь срок своего пребывания в клубе.
За это время все как-то попривыкли и попритерлись играть без Георгия, агент защитника (кстати, тоже Шпинев) дал скандальное интервью, да и сам Джикия явно не рос в мастерстве, сидя на лавке. А зарплата у него была приличная — около €3 млн за сезон. Все факторы сложились, и в «Спартаке» приняли решение расстаться.
С тех пор Джикия свободный агент и неторопливо подбирает себе клуб. Главная проблема — высокий контракт. Георгий, по слухам, не готов получать меньше €1,4 млн. Те, кто мог бы платить ему такие деньги, в нем не нуждаются. А те, кто нуждается, — не потянут. Сейчас разговоры ходят про клубы нижней части таблицы, в частности «Химки» и «Нижний Новгород».
Жертва образа
Сценарий Артема Дзюбы отличается от двух футболистов выше — в «Локомотиве» не то, чтобы как-то пытались задержать Дзюбу, а напротив, активно сплавляли 35-летнего ветерана из клуба. Агент форварда Леонид Гольдман, как и Вадим Шпинев, тоже давал яркое интервью, чем вряд ли помог своему клиенту — в итоге Дзюба покинул «Локо».
Артем, конечно, не нуждается в представлении — один из лучших форвардов в российской истории и без нескольких мячей лучший бомбардир за годы в России успел прославиться. Не всегда с позитивной стороны — что и сыграло с ним злую шутку на закате карьеры.
Вариантов, как это обычно и бывает с известными игроками, много — от «Химок» до «Шанхая», где тренирует близкий друг нападающего Леонид Слуцкий. В последние дни появились слухи про «Крылья Советов» — вполне логичный союз, учитывая что самарцы нормально относятся к ветеранам и нуждаются в форварде. Недавно их покинул нападающий Владимир Писарский, однако в клубе опровергли эти сообщения.
— Сейчас сложно сказать, в каких Артем физических кондициях, — подчеркнул «Известиям» бывший тренер сборной России Юрий Семин. — Но стоит отметить, что когда Дзюба переходил в «Локомотив», он профессионально сработал и сильно помог команде. Да и в целом он всегда здорово проводил первые сезоны в новых командах. Что в «Зените», что в тульском «Арсенале». Так что клубы РПЛ, испытывающие сейчас проблемы, вполне могут усилить состав опытным нападающим.
Нелепое возвращение
Российский бразилец Марио Фернандес — каноничный пример, как не надо поступать на финише карьеры. Марио был легендой и любимчиком болельщиков ЦСКА, но, уехав из России, принял решение вернуться обратно в… «Зенит». За это он сразу же был разжалован из пантеона и проклят армейскими фанатами.
Но это еще можно понять — в Санкт-Петербурге предложили более привлекательный контракт. Однако в итоге всё получилось печально — Марио сыграл за новый клуб всего 900 минут, зато в лазарете пропустил 26 матчей. Сине-бело-голубые ожидаемо расторгли контракт, а Фернандес оказался на рынке в статусе свободного агента — и с капитально подмоченной репутацией.
Толпы желающих подписать 33-летнего защитника не видно — даже слухов толком нет. Где окажется Фернандес и окажется ли вообще — очень большой вопрос. Но пока о завершении карьеры речи не идет.
Бонусная неигра
Да, юридически Александр Соболев — игрок «Спартака» и свободным агентом не является. Но на практике форвард отстранен от тренировок уже около месяца, и всё потому, что слишком сильно мечтает о переходе в «Зенит», — так что игрок красно-белых он чисто формально. На самом деле такую ситуацию еще несколько месяцев назад тяжело было представить. Противостояние «Спартака» и «Зенита» — одно из самых жестких в российском футболе, а Соболев — ключевой игрок московского клуба. Но как только появился вариант с переездом в Северную столицу, закрутилась история, — и теперь Александр не в самом лучшем положении.
— Считаю, Соболеву нужно наступить на свое «я» и сесть пообщаться с тренером, руководством, — отметил «Известиям» легенда красно-белых Егор Титов. — С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартак» вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивал, отдавал! А так… Остается лишь повторить: «Саня, терпи. Надо найти выход». Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение.
Вся тяжесть ситуации в ее полной неизвестности — согласно многочисленным инсайдам, форвард уже сильно испортил отношения со «Спартаком», но и в «Зените» не торопятся его подписывать. Поэтому не исключен вариант, что на ближайшие полгода Александр действительно останется без игровой практики. А ведь речь идет про игрока стоимостью €7,5 млн.
Артем Белинин