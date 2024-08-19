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Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи! Вот это дебют с голом иранца в России!

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, да ещё и в кавказском дерби.

Источник: ФК «Динамо» Мх

Заключительный матч 5-го тура РПЛ прошёл в Дагестане. Первое кавказское дерби в сезоне получилось не таким ярким, но закончилось феерично.

В заявке «Ахмата» на игру не оказалось нападающего Гамида Агаларова. И всё это на фоне информации о переходе как раз в махачкалинское «Динамо». Главный тренер грозненского клуба Магомед Адиев перед матчем подтвердил: стороны ведут переговоры, но пока ещё не согласовали все детали. Видимо, совсем скоро Гамид вернётся в Дагестан как футболист. В этом же матче он был зрителем — в трансляцию попал, сидя на трибуне в компании человека в экипировке махачкалинского «Динамо».

Первые минуты встречи прошли с преимуществом хозяев поля. Динамовцы смотрелись активнее, часто используя правый фланг атаки. Ражаб Магомедов из хорошей позиции запустил мяч выше перекладины, но перед этим забрался в небольшой офсайд. У «Ахмата» в первом тайме всё, как правило, сводилось к довольно простой игре. Забросы на Фелиппе Кардосо — а бразилец пусть как-нибудь поборется и продавит защитников.

Один раз это сработало. Кардосо пробил с разворота из штрафной площади — Давид Волк сыграл надёжно в этом эпизоде. А минутой ранее хорошо себя проявил вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия — забрал мяч после удара Валентина Пальцева. До перерыва махачкалинцы владели мячом 58% игрового времени, однако соперники нанесли всего два удара в створ на двоих. Так себе статистика.

Местные болельщики понервничали на первых минутах второй половины матча. Стандарт у ворот «Динамо» привёл к скидке Александра Жирова на Кардосо, а тот просто не попал головой по мячу. Да, такое бывает и с бразильцами! Самое интересное, что мяч всё равно летел в створ, и Никите Глушкову пришлось выносить его почти с линии ворот.

Начало второго тайма — время «Ахмата». Ведь ещё и Лечи Садулаев пробил опасно, но не попал в створ, а потом точность подвела Жирова. Получается, команда Адиева создала три неплохих момента примерно за семь минут. А вот «Динамо» на этом отрезке смотрелось пассивно.

Зато хозяева выпустили на поле иранского футболиста Мохаммада Джавада Хоссейннежада. А полностью всё звучит так — Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи. Кошмар для любого комментатора. К слову, легионер отметился тем, что быстро схватил жёлтую карточку. А вот «Ахмат» создал ещё один опасный момент, но Антон Швец не переиграл Волка с двух попыток.

После перерыва «Ахмат» был ближе к голу, но забило «Динамо». Развязка наступила на 87-й минуте. Всё тот же Хоссейннежад показал, что обладает классным ударом — иранец красиво положил мяч в ближнюю девятку. Прекрасный дебют легионера в РПЛ!

Но у «Ахмата» был ещё один момент. Мяч после удара Камило и небольшого рикошета прошёл рядом с дальней штангой. Дагестанский клуб одержал историческую победу — первую в РПЛ. А «Ахмат» находится на предпоследнем месте в таблице.

Кирилл Закатченко

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
19.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 8967 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Магомед Адиев
Голы
Динамо Мх
Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай
87′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
71
Ян Дапо
75′
72
Александр Сандрачук
8
Викторьен Ангбан
65′
10
Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай
75′
9
Ражаб Магомедов
75′
28
Сердер Сердеров
7
Абакар Гаджиев
65′
22
Залимхан Юсупов
19
Кирилл Зинович
90+5′
86′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
8
Мирослав Богосавац
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
23
Антон Швец
85′
5
Милош Шатара
80′
75
Надер Гандри
55
Дарко Тодорович
72′
36
Лукас Ловат
19
Мауро Луна Диале
66′
7
Бернард Бериша
30
Фелиппе Кардозу
38′
66′
11
Силва Лима Исмаэл
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
14
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти