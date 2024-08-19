Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи! Вот это дебют с голом иранца в России!

В заявке «Ахмата» на игру не оказалось нападающего Гамида Агаларова. И всё это на фоне информации о переходе как раз в махачкалинское «Динамо». Главный тренер грозненского клуба Магомед Адиев перед матчем подтвердил: стороны ведут переговоры, но пока ещё не согласовали все детали. Видимо, совсем скоро Гамид вернётся в Дагестан как футболист. В этом же матче он был зрителем — в трансляцию попал, сидя на трибуне в компании человека в экипировке махачкалинского «Динамо».