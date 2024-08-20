Личка дал совет Захаряну, который перенес операцию на ноге

«Травмы, операции, восстановление — это всегда очень сложно для психики, для головы молодого футболиста, потому что ты хочешь показать себя, но не можешь. Арсену надо сохранять спокойствие, восстанавливаться, работать и стараться как можно быстрее вернуться на поле. А потом доказывать, что он способен играть на этом уровне. Я уверен, что после этой травмы Захарян станет еще сильнее, потому что такие ситуации закаляют характер, они могут послужить трамплином при правильном настрое. Уверен, что у Арсена так и будет», — приводит слова Лички «РБ Спорт».