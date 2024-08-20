Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Личка дал совет Захаряну, который перенес операцию на ноге

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о травме полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Источник: Sport24

Ранее Захарян перенес операцию из-за травмы правой лодыжки.

«Травмы, операции, восстановление — это всегда очень сложно для психики, для головы молодого футболиста, потому что ты хочешь показать себя, но не можешь. Арсену надо сохранять спокойствие, восстанавливаться, работать и стараться как можно быстрее вернуться на поле. А потом доказывать, что он способен играть на этом уровне. Я уверен, что после этой травмы Захарян станет еще сильнее, потому что такие ситуации закаляют характер, они могут послужить трамплином при правильном настрое. Уверен, что у Арсена так и будет», — приводит слова Лички «РБ Спорт».