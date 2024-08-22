«Зенит» прибедняется перед игрой со «Спартаком». Это хитрый план?

Против «Химок» «Зенит» напоминал сам себя образца прошлого сезона: осмысленности, скорости и конструктива впереди было мало. А тут предстоит бороться с набравшим приличный ход «Спартаком»: моментально освоился Барко, наконец-то стал забивать Угальде, по-прежнему в огромном порядке Бабич и так далее. Что уж говорить, если Станкович повторил рекорд Романцева по разгромным победам в первых матчах (четыре за семь попыток). А «Спартак» во всех турнирах не пропускает пять матчей подряд — рекорд для клуба в этом веке. И это для петербуржцев ещё хорошо, что Караваев выздоровел: в Подмосковье его сменщик Волков выглядел совсем плохо.