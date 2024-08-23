Сумма отступных за футболиста «Динамо» Тюкавина для зарубежных клубов составляет €20 млн

«Все возможно, это же спорт. С “Зенитом” вничью должны были сыграть последние матчи, которые были в Петербурге. Если бы Тюкавин Костя схватил мяч, мы сыграли бы вничью. Хотя, конечно, по составу и финансовым ресурсам “Зенит” превосходит сегодня все команды, что на самом деле, на мой взгляд, тоже не очень правильно, — отметил Степашин. — В прошлом году не хватило одного — решительности. Я говорил [главному тренеру] Марцелу Личке, если ты будешь играть на ничью, проиграешь. Надо было биться по-настоящему, до последнего, потому что одно очко — и все, стали бы чемпионами страны. В этом году поборемся, почему бы и нет. У нас молодая команда, у нас неплохие иностранцы, лишних нет. Но самое приятное то, что семь-восемь воспитанников академии Яшина, нашей спортивной динамовской академии играют уже в основном составе, не только в “Динамо-2”. Это, кстати, единственная команда премьер-лиги, где такое количество собственных воспитанников играет в своей команде, я этому искренне рад».