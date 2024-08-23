Сумма отступных за футболиста «Динамо» Тюкавина для зарубежных клубов составляет €20 млн

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Зарубежные клубы могут выкупить у московского «Динамо» футболиста Константина Тюкавина за €20 млн, для российских клубов сумма отступных не предусмотрена. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
По итогам прошлого сезона Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо», он забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.
«[Предложений] от иностранцев нет. Его “Зенит” хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция €20 млн для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим, — сказал Степашин. — Сейчас таких предложений нет. Тем более что у нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, — [Арсен] Захарян».
«Он травму получил, не очень у него пока складывается. Я вообще тогда считал — но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, — еще молодой мальчишка — годика два ему надо было поиграть здесь, в “Динамо”, окрепнуть физически, психологически стать посильнее. А так, мальчишка еще, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение. Хотя парень талантливый, дай бог ему успехов», — добавил Степашин.
По итогам прошлого сезона «Динамо» в последнем туре упустило чемпионство в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Московская команда на выезде уступила «Краснодару» (0:1), а петербургский «Зенит» дома обыграл «Ростов» (2:1). «Зенит» стал чемпионом России, «Краснодар» и «Динамо» заняли второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Степашин утвердительно ответил на вопрос, есть ли шансы у «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне.
«Все возможно, это же спорт. С “Зенитом” вничью должны были сыграть последние матчи, которые были в Петербурге. Если бы Тюкавин Костя схватил мяч, мы сыграли бы вничью. Хотя, конечно, по составу и финансовым ресурсам “Зенит” превосходит сегодня все команды, что на самом деле, на мой взгляд, тоже не очень правильно, — отметил Степашин. — В прошлом году не хватило одного — решительности. Я говорил [главному тренеру] Марцелу Личке, если ты будешь играть на ничью, проиграешь. Надо было биться по-настоящему, до последнего, потому что одно очко — и все, стали бы чемпионами страны. В этом году поборемся, почему бы и нет. У нас молодая команда, у нас неплохие иностранцы, лишних нет. Но самое приятное то, что семь-восемь воспитанников академии Яшина, нашей спортивной динамовской академии играют уже в основном составе, не только в “Динамо-2”. Это, кстати, единственная команда премьер-лиги, где такое количество собственных воспитанников играет в своей команде, я этому искренне рад».