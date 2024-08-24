«Только оправдание арбитров». «Динамо» Махачкала раскритиковало ЭСК в открытом письме

Одним из решающих факторов, негативно влияющих на положение вещей в судейском корпусе, является позиция Экспертно-судейской комиссии. В нашем представлении она должна выполнять функции надзорного органа, а по факту ЭСК занимается исключительно защитой и оправданием арбитров. Судьи, безусловно, должны быть защищены от любых попыток влиять на их объективность, но не имеют права пренебрегать мнением экспертов, которые в футболе не один десяток лет. Как не имеют права не считаться с этим мнением и те, кто входит в ЭСК. Некоторые мотивировки её решений по поданным нами протестам вызвали сомнения не только в квалификации членов комиссии, но и в их объективности. И не то чтобы исключительно у нас, но — опять же — у многих компетентных футбольных людей, которые никак не связаны с махачкалинским «Динамо» и которых сложно заподозрить в каких-то особенных чувствах к нашему клубу.