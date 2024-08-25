Призеры прошлого сезона РПЛ «Динамо» и «Краснодар» сыграют в шестом туре чемпионата России

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» с девятью очками идет седьмым, команда в этом сезоне пока не потерпела ни одного поражения.
«Краснодар» занял второе место по итогам прошлого сезона РПЛ, опередив «Динамо» по результатам личных встреч. Обе команды набрали по 56 очков, уступив 1 очко ставшему чемпионом петербургскому «Зениту». Команды встречались в последнем туре РПЛ в Краснодаре, где «Динамо» могло стать победителем турнира в случае победы или ничьей, однако «Краснодар» выиграл со счетом 1:0. Всего в РПЛ команды провели 24 матча, 9 из которых завершились победой «Краснодара», 8 остались за столичной командой.
У хозяев из-за травм не сыграют нападающие Муми Нгамалё и Вячеслав Грулев. У «Краснодара» встречу пропустят защитник Кайо, нападающие Федор Смолов и Александр Кокшаров.
Бывший футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что столичный клуб будет фаворитом матча. «У “Динамо” хорошая, сильная команда, которая борется за победу в чемпионате. Думаю, они не будут думать о том, что именно в матче с “Краснодаром” они упустили шанс стать чемпионами, они будут играть на победу здесь и сейчас. “Динамо” играет дома, плюс “Краснодар” пока не очень уверенно выглядит, так что я думаю, что у “Динамо” больше шансов на победу», — отметил собеседник ТАСС.
Встреча начнется в 17:30 мск.
«Локомотив» примет «Ростов», «Крылья Советов» сыграют с «Пари НН»
В первом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» сыграют дома против «Пари Нижний Новгород». «Крылья Советов» идут на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав три очка, нижегородцы с шестью очками расположились на девятой позиции. Встреча начнется в 15:00 мск.
В заключительном матче московский «Локомотив» примет «Ростов», начало игры запланировано на 20:00 мск.
«Локомотив» одержал на старте четыре победы в пяти матчах и с 12 очками идет на третьем месте. «Ростов» имеет в активе восемь очков и занимает восьмую строчку. В этом сезоне команды встретились на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, тогда «Локомотив» в Москве обыграл своего соперника со счетом 1:0.