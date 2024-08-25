Призеры прошлого сезона РПЛ «Динамо» и «Краснодар» сыграют в шестом туре чемпионата России

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что столичный клуб будет фаворитом матча. «У “Динамо” хорошая, сильная команда, которая борется за победу в чемпионате. Думаю, они не будут думать о том, что именно в матче с “Краснодаром” они упустили шанс стать чемпионами, они будут играть на победу здесь и сейчас. “Динамо” играет дома, плюс “Краснодар” пока не очень уверенно выглядит, так что я думаю, что у “Динамо” больше шансов на победу», — отметил собеседник ТАСС.