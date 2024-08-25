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Чернов: тренер «Спартака» Станкович заряжает футболистов на хорошие игры

Станкович возглавил «Спартак» в межсезонье, при нем команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заряжает футболистов на хорошие матчи, с ним команда начала играть в агрессивный футбол. Такое мнение ТАСС высказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

Станкович возглавил «Спартак» в межсезонье, при нем команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Видно, что мы в более агрессивный футбол начали играть, стало много моментов появляться, много забиваем, мало пропускаем, — сказал Чернов. — В целом, конечно, сыграли пока со всеми, за исключением “Зенита”, из нижней части таблицы. После паузы на сборные пойдет очень важный отрезок, который нужно хорошо провести, как минимум — как этот, уверен, что все будет хорошо. Появились смелость и характер? Смелость и характер были, просто в каких-то матчах это меньше, в каких-то больше проявляется».

На вопрос, что лично Станкович дал ему в плане развития, защитник ответил: «В любом случае какие-то мелочи подмечает на тренировках. Заряжает игроков так, чтобы они выдавали хорошие матчи. Поэтому все выходят, все показывают хороший футбол, никто не выпадает из общего рисунка».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 6 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с казанским «Рубином» 31 августа.