Чернов: тренер «Спартака» Станкович заряжает футболистов на хорошие игры

«Видно, что мы в более агрессивный футбол начали играть, стало много моментов появляться, много забиваем, мало пропускаем, — сказал Чернов. — В целом, конечно, сыграли пока со всеми, за исключением “Зенита”, из нижней части таблицы. После паузы на сборные пойдет очень важный отрезок, который нужно хорошо провести, как минимум — как этот, уверен, что все будет хорошо. Появились смелость и характер? Смелость и характер были, просто в каких-то матчах это меньше, в каких-то больше проявляется».