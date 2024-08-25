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«Краснодар» снова не пустил «Динамо» на первое место. Этот матч — украшение тура

Агкацев — герой.

Источник: РИА "Новости"

Жажда мести

Матч «Зенита» и «Спартака» урвал большой кусок зрительского внимания, но на самом деле на этих выходных нас ожидали сразу два мощнейших противостояния в рамках РПЛ. В первом встречались «Динамо» и «Краснодар», две команды-участницы чемпионского матча. И бело-голубым наверняка хотелось взять реванш. Тем более что сейчас снова был шанс выйти на чистое первое место. Могли ли мы подумать о таком пару недель назад, когда команда Семака катком проходилась по соперникам?

«Динамо» и «Краснодар» начали сезон по-разному. Бело-голубые выдали классный старт — проиграли только «Зениту» на выезде (0:1) и «Спартаку» (0:3) в Кубке. Последняя встреча оставила осадочек, хотя в целом впечатление банда Марцела Лички оставляла приятное. Что до «Краснодара», то долгое время у «быков» не шли голы, в первых трех турах забили лишь раз. Но сейчас дела куда лучше — заработали стандарты, проснулся Сперцян, здорово помог запасной Мозес Кобнан.

Последний, правда, вновь остался на лавке — Мусаев продолжает больше верить в Са и Батчи. В остальном на «Динамо» состав вышел предсказуемый. Разве что Черников остался в запасе, в опорной зоне у «Краснодара» вышла связка Ленини и Кастаньо.

«Динамо», как и соперник, выстроилось по схеме 4−2−3−1. Тюкавин на острие, Карраскаль, Бителло и Гладышев под ним, подпирали конструкцию Чавес и Лаксальт. Личка до сих пор ждет Нгамале, потому атака сейчас не в самом бодром составе.

Шикарное шоу от обеих команд

Но все это не помешало гиператакующему футболу. За стартовые четверть часа «Динамо» и «Краснодар» создали больше моментов, чем «Зенит» со «Спартаком» за всю игру. К пятой минуте команды совершили сразу по нескольку наскоков, которые завершились ударами; старались играть вертикально и быстро. Постоянно обостряли, что провоцировало потери мяча и контратаки на пространстве. Настоящее наслаждение для болельщиков.

Первым забил «Краснодар», но из офсайда: Майсторович неаккуратно сыграл головой и вывел Кордобу один на один, но Лунев успел выбить. Правда, сделал это неакцентированно, мяч подхватил Батчи и послал его в штрафную. Там снова замкнул Джон, но судья зафиксировал вне игры. После этого «Динамо» включило полные обороты — Бителло приложился издали, Тюкавин по-бразильски обыграл защитника и пробил с лета. Но особенно старался Карраскаль, который нанес несколько опасных ударов и внезапно круто отрабатывал в обороне.

И когда казалось, что «Динамо» перетянуло на себя инициативу, «Краснодар» забил — уже по правилам. Са остался один в один с Дасой, которого не успел подстраховать Лаксальт, обыграл его и рикошетом от Бальбуэны отправил мяч в сетку.

«Динамо» побежало отыгрываться, а вот «Краснодар» сбил темп и начал действовать по счету. Говорил об этом и процент владения — 60 на 40 к концу тайма. Но хозяева в самой концовке провели несколько уколов. Снова на убойной позиции после классной игры Тюкавина оказался Карраскаль, и снова не смог забить — Агкацев потащил, сделав заявку на героя матча.

Страшная травма Лунева и шоу Агкацева

В перерыве Личка и Мусаев провели замены. Скопинцев заменил Маричаля на левом фланге обороны, что логично — надо было отыгрываться. Ну, а у «Краснодара» вышли сразу три новых футболиста — Черников, Олусегун и Гонсалес. Явное укрепление обороны.

И матч пошел по сценарию, к которому оба тренера и готовились. «Динамо» забрало себе мяч и достаточно быстро сравняло процент владения. «Краснодар» же отошел поглубже, практически забыв про атаки на ворота Лунева. Только вот оборона у «быков» трещала — «Динамо» регулярно вспарывало центр поля проникающими передачами. Прекрасно действовал Тюкавин — в одном из моментов он эффектно отбросил мяч пяткой Бителло, который должен был расстреливать ворота Агкацева, но оставил вратарю шансы. А спустя минуту Константин бил уже сам — головой, но снова в прекрасном стиле сработал кипер «Краснодара». На 75-й минуте еще один шикарный момент возник у Карраскаля, но и тут он не смог отличиться. Как будто колумбийца кто-то проклял — все еще ноль голов за «Динамо» в РПЛ.

«Краснодар» огрызался редко. И в одном из таких моментов Кордоба на скорости влетел в вышедшего за мячом Лунева. Похоже, обошлось без серьезной травмы, но Андрея на всякий случай убрали с поля — вместо него вышел Лещук. Ну, а Кордоба извинился перед вратарем, когда тот уходил с поля.

Почти сразу же у Джона появился шанс прошить сменщика Лунева, но Лещук здорово сыграл в ближнем бою (а в самой концовке повторил тот же трюк). Но все же по понятным причинам вперед переть надо было «Динамо». В концовке Карасев не поставил пенальти после падения в штрафной Лаксальта, заблокировали еще один удар Карраскаля — «Краснодар» выстоял, и спасибо за это должен сказать своему вратарю, который совершил девять сейвов и пару раз откровенно спас. «Динамо» же упустило шанс и возглавить турнирную таблицу, и взять реванш за финал прошлого сезона. Проблема старая — реализация, и с этим Личке надо что-то делать.

Автор: Марк Бессонов

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
25′
Составы команд
Динамо
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
77′
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
1
Андрей Лунев
80′
31
Игорь Лещук
18
Николас Маричаль
46′
7
Дмитрий Скопинцев
8
Хорхе Карраскаль
90′
69
Денис Боков
91
Ярослав Гладышев
74′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
85′
34
Лука Гагнидзе
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
56′
15
Лукас Оласа
57′
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
46′
20
Джованни Гонсалес
65′
5
Кевин Кастаньо
46′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
69′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
46′
40
Олакунле Олусегун
66′
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
9
Джон Кордоба
90′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
25
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти