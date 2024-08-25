«Краснодар» снова не пустил «Динамо» на первое место. Этот матч — украшение тура

И матч пошел по сценарию, к которому оба тренера и готовились. «Динамо» забрало себе мяч и достаточно быстро сравняло процент владения. «Краснодар» же отошел поглубже, практически забыв про атаки на ворота Лунева. Только вот оборона у «быков» трещала — «Динамо» регулярно вспарывало центр поля проникающими передачами. Прекрасно действовал Тюкавин — в одном из моментов он эффектно отбросил мяч пяткой Бителло, который должен был расстреливать ворота Агкацева, но оставил вратарю шансы. А спустя минуту Константин бил уже сам — головой, но снова в прекрасном стиле сработал кипер «Краснодара». На 75-й минуте еще один шикарный момент возник у Карраскаля, но и тут он не смог отличиться. Как будто колумбийца кто-то проклял — все еще ноль голов за «Динамо» в РПЛ.