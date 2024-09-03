Ташуев — снова в «Ахмате». Его презентовали роликом из «Терминатора»

Ташуев в третий раз приезжает на работу в Грозный. В 2006 году он работал ассистентом главного тренера, а с 2022-го по 2023-й сам трудился на этой должности. При Ташуеве «Ахмат» провел один из лучших сезонов: по итогам чемпионата-2022/23 грозненцы заняли 5-е место (наивысшая позиция в клубной истории наряду с сезоном-2016/17). Однако уже летом 2023-го Ташуев покинул пост, так как команда потерпела пять поражений в шести стартовых встречах сезона.