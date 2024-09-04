Александр Соболев: ещё в октябре прошлого года сказал «Спартаку», что хочу уйти

— Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.