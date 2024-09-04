«Клуб в режиме выживания». Почему у ЦСКА почти нет трансферов и что будет дальше?

Что касается трансферов на выход, то ЦСКА всё так же настроен продать Мендеса и Помазуна, которые не помещаются в заявке. Но за всё трансферное окно не получил ни одного предложения по трансферу этих двух игроков. Хотя речь сегодня идёт только об аренде. Того же Мендеса хотят арендовать «Оренбург» и «Химки», о чём сообщал Иван Карпов. По нашей информации, Николич сейчас не рассчитывает на чилийца, поэтому клуб готов отпустить Мендеса в аренду при условии полного покрытия зарплаты. По словам наших источников, вариант с «Химками» — наиболее вероятный, сейчас клуб — фаворит в борьбе за игрока.