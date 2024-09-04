«Клуб в режиме выживания». Почему у ЦСКА почти нет трансферов и что будет дальше?

ЦСКА этим летом очень скромен на трансферном рынке. Да, клуб подписал свободными агентами защитника Кругового (кажется, лучший летний трансфер), полузащитника Жемалетдинова и форварда Койта (пока никак не может себя проявить). Но за деньги ЦСКА совершил лишь один трансфер ― за € 1,5 млн команду пополнил молодой нападающий Шуманский из «Ариса», если не брать в расчёт подъёмные, которые клуб заплатил свободным агентам.
При этом количественно с составом ЦСКА нет проблем. Даже не все игроки команды попадают в заявки на матчи — места не хватает. Хотя ещё в прошлом сезоне клуб часто заявлял на игру минимальное количество футболистов. Главные вопросы — к качественному усилению команды. ЦСКА не хватает футболистов, которые делают разницу, Почему нет таких трансферов? И будут ли?
Что там с деньгами?
С бюджетом у ЦСКА всё плохо. "Клуб в режиме выживания, — примерно так наши источники называют нынешний режим жизни клуба. По нашей информации, прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. На сейчас трансферная кампания ЦСКА вынужденно завершена. Главная проблема — у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги ― в том числе на трансферную кампанию.
Вы спросите, а как же ВЭБ? По словам наших источников, ВЭБ даёт клубу около 600−700 млн рублей в год за нейминг стадиона. Дополнительных инвестиций со стороны ВЭБ нет. Как и нет крупных вливаний от остальных спонсоров. По сравнению с теми финансами, которые дают основные спонсоры других топ-клубов РПЛ, деньги ЦСКА — ничто. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета.
По информации «Чемпионата», этим летом ЦСКА вёл переговоры с потенциальными спонсорами и инвесторами, что могло бы сильно помочь провести качественную трансферную кампанию, но все варианты сорвались. Сейчас бюджет ЦСКА полностью зависит от продаж, а их этим летом почти не было. В нынешней ситуации главная задача клуба — своевременная выплата заработной платы игрокам. При этом, конечно, в ЦСКА понимают, что клубу нельзя проваливаться по результатам, именно поэтому летом руководство летом решило сменить Федотова на Николича.
Кто мог бы прийти в ЦСКА, если бы у клуба были деньги? А кто уйдёт?
Всё трансферное окно селекция ЦСКА работала в режиме ― надо договориться, а там вдруг и деньги найдутся. По нашей информации, ровно таким образом московский клуб договорился с французским «Реймсом» по трансферу атакующего полузащитника Камори Думбия. Переговорщики ЦСКА достигли полного согласия о трансфере с клубом за € 6 млн, а потом договорились и с самим игроком. Французы ждали российский клуб до последнего, но денег у ЦСКА не появилось. И Думбия перешёл в «Брест».
Похожая ситуация, по словам наших источников, была и с полузащитником «Ростова» Даниилом Глебовым, который был готов идти к Николичу. Но всё снова упёрлось в отсутствие денег.
Были переговоры и с полузащитником «Лестера» Ндиди. У нигирийца закончился контракт, и клуб сразу на него вышел. Ндиди был готов ехать в Москву, но запросил такие подъёмные, что в московском клубе поняли — не потянут. В итоге Ндиди переподписал контракт с «Лестером».
Работа на трансферном рынке будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу. Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам. Уверенности, что у ЦСКА будут трансферы до конца окна, нет. Не хочется никого обнадёживать, потому что, повторюсь, есть объективные причины.
Спортивный блок всё ещё прорабатывает варианты с подписанием форварда (свободного агента или в аренду) на флажке трансферного окна. По нашей информации, именно позиция нападающего приоритетна для Марко Николича в вопросе усиления. И прямо сейчас идут переговоры со статусным игроком из топ-чемпионата. Только вот всё опять придёт к финансовому вопросу.
Что касается трансферов на выход, то ЦСКА всё так же настроен продать Мендеса и Помазуна, которые не помещаются в заявке. Но за всё трансферное окно не получил ни одного предложения по трансферу этих двух игроков. Хотя речь сегодня идёт только об аренде. Того же Мендеса хотят арендовать «Оренбург» и «Химки», о чём сообщал Иван Карпов. По нашей информации, Николич сейчас не рассчитывает на чилийца, поэтому клуб готов отпустить Мендеса в аренду при условии полного покрытия зарплаты. По словам наших источников, вариант с «Химками» — наиболее вероятный, сейчас клуб — фаворит в борьбе за игрока.
А что там у Николича?
Хотя проблем с финансами хватает, атмосфера в команде хорошая. Футболисты полностью приняли идеи Николича. Это связано и с тем, что тренерский штаб решил не ломать схему в три защитника — из-за подбора игроков. При этом существует большая вероятность, что зимой на сборах Николич (при наличии трансферов, конечно) будет перестраивать ЦСКА на свою любимую схему в четыре защитника. Ну, а у самого Николича — первое слово в вопросе селекции. Что до финансовых трудностей — принимать их тренеру проще, потому что при заключении контракта положение клуба от него никто не скрывал.
Андрей Панков
В материале использовались цитаты коллег со Sport24.