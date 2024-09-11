Мостовой: «Барко назову лучшей покупкой “Спартака” за последнее время»

«Спартак» провел неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано. Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко. Наверное, Барко назову лучшей покупкой «Спартака» за последнее время. Но судить будем только по результату. Пока все нормально. Теперь нужно, чтобы все сыгрались, а потом будем делать выводы«, — сказал Мостовой“РБ Спорт”.