В России закрылось летнее трансферное окно сезона-2024/25: цифры и факты межсезонья

В общей сложности 16 клубов совершили 235 трансферов на вход на сумму 131 миллион 617 тысяч евро и 222 — на выход на сумму 76 миллионов 950 тысяч евро.
Самой дорогой продажей прошедшего лета стал переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ», сумма которого составила 20 миллионов евро. Самую дорогую покупку совершил «Спартак», приобретя полузащитника Эсекьеля Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов.
Больше всего на новых игроков потратил «Зенит» — 42.86 миллиона евро. На втором месте «Спартак» (27,2), на третьем — «Краснодар» (12,75). Самая большая прибыль от продаж у «Краснодара» — 29,9 миллиона. На втором месте «Локомотив» (12,42), на третьем — «Спартак» (10,24).