А зачем просили уволить Осинькина? «Крылья» спокойно победили в принципиальном матче

Обе команды, как это частенько случается, не могли рассчитывать на нескольких игроков. У «Крыльев» Виктора Мендеса пока не успели полноценно оформить, Томас Гальдамес из-за проблем с авиаперевозками задержался после вызова в сборную Чили, а Александр Солдатенков пока не выздоровел. Зато с первых минут появился старый-новый бомбардир Иван Сергеев. Иностранные новички «Рубина» же, Велдина Ходжу и Марвина Чуни, попали в заявку — однако пока на лавку. Плюс травмированы Игор Вуячич (что особенно болезненно) и Юкич. Хотя есть и отличная новость — вернулся Валентин Вада.