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А зачем просили уволить Осинькина? «Крылья» спокойно победили в принципиальном матче

Футбольная Самара оживает благодаря победе над «Рубином».

Источник: ФК "Крылья Советов"

«Рубин» и «Крылья Советов» провели волжское дерби в Казани. Его за явным преимуществом забрали самарцы.

Обе команды, как это частенько случается, не могли рассчитывать на нескольких игроков. У «Крыльев» Виктора Мендеса пока не успели полноценно оформить, Томас Гальдамес из-за проблем с авиаперевозками задержался после вызова в сборную Чили, а Александр Солдатенков пока не выздоровел. Зато с первых минут появился старый-новый бомбардир Иван Сергеев. Иностранные новички «Рубина» же, Велдина Ходжу и Марвина Чуни, попали в заявку — однако пока на лавку. Плюс травмированы Игор Вуячич (что особенно болезненно) и Юкич. Хотя есть и отличная новость — вернулся Валентин Вада.

Первые 30 минут матча можно было пропустить — ничего интересного не происходило. Казанцы типично держали оборону, самарцы безрезультатно пытались её взломать — а затем наградили зрителей за терпение. Правда, не без доли везения. Сперва Кирилл Печенин выставил ногу под заброс Ивана Олейникова — Евгений Ставер выставил грудь и по-хоккейному спас. Затем Олейников всё же сделал ассист, но не прямой: от него в своей штрафной отмахнулся Рустам Ашурматов, и Бенхамин Гарре чётко реализовал пенальти.

Олейников не успокоился и заодно сотворил гол-шедевр: подкараулил отскок и отправил изящный парашютик за спину вратарю. С другой стороны, стоит признать и его артистизм: в эпизоде с назначением 11-метрового соперник не попал ему по лицу, а именно за него он и схватился. Пока геройств ждали от одного Ивана, их устроил другой.

Оба гола вроде бы получились случайными. И всё же «Крылья» смотрелись бодрее, заслужив преимущество. Рашид Рахимов отреагировал и в перерыве сменил Илью Рожкова с Ашурматовым на Константина Нижегородова с Чуни, который тренировался с казанцами всего несколько дней. А потом и Николу Чумича на Олега Иванова. Немного поиграл и Ходжа. «Рубин» действительно заиграл увереннее. Счёт обязывал перестроиться на игру в четыре защитника.

Неплохо с разворота бил Дмитрий Кабутов, привычно поражал дриблингом Мирлинд Даку. Он же не пару раз промахнулся из отличных позиций. Финальный навал успеха тоже не принёс. Но и самарцы вылетали в острые контрвыпады: шансы не использовали Роман Ежов с Олейниковым. По ожидаемым голам их перевес не вызывает вопросов: 2,37 xG против 1,04.

«Крылья» заслуженно победили. А Игорь Осинькин показал, что разговоры о его отставке были поспешными. «Рубину» же нужно ждать, когда опустеет лазарет и освоятся новички — класс Ходжи и Чуни заметен.

Автор: Георгий Илющенко

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:2
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2024, 20:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Игорь Осинькин
Голы
Крылья Советов
Бенхамин Гарре
37′
Иван Олейников
42′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
30
Валентин Вада
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
5
Рустамжон Ашурматов
35′
46′
71
Константин Нижегородов
51
Илья Рожков
46′
90
Марвин Чуни
21
Александр Зотов
84′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
69′
19
Олег Иванов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
67′
23
Гленн Бейл
24
Роман Евгеньев
25
Кирилл Печенин
52′
95
Илья Гапонов
13
Иван Сергеев
6
Сергей Бабкин
58′
8
Максим Витюгов
11
Роман Ежов
78′
32
Франко Ороско
19
Иван Олейников
77′
7
Дмитрий Цыпченко
10
Бенхамин Гарре
86′
28
Игорь Дмитриев
90+7′
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
10
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти