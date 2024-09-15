«Спартак» так и не заменил Соболева. Это станет проблемой?

Виллиан Жозе. Пока не раскрытый персонаж. Хоть и в России находится с середины июля. Первый матч сыграл ещё с «Химками» во 2-м туре. А с того момента — несколько выходов на замену и два матча в основе на Кубок России. Правда, каждый раз его меняли. Итог — ни одного полного матча и скверное впечатление. Сначала говорили про лишний вес, потом — недостаточная физическая форма. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Сейчас у Виллиана было две недели, чтобы прийти в себя. И как минимум дойти до формы, которая позволяет проводить ему полные матчи, а лучше — начать забивать. По своему типажу он не Соболев, но точно статуснее Угальде в единоборствах;