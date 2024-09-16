«Зенит» не заслужил быть так высоко в РПЛ: скоро лидеру будет хуже — по простой причине

На старте сезона казалось, что укротить обновленный «Зенит» в рамках РПЛ будет невозможно. От неуверенности прошлой весны в действиях Петербурга не осталось и следа (следом за разбитым «Краснодаром» в Суперкубке последовало шесть побед с общей разницей в счете 18:0). Подъехавший Глушенков с ходу застобил за собой статус главного кандидата на роль MVP всей лиги, а Латышонок закрыл единственную относительно проблемную позицию в команде.
Дальше дела пошли чуть хуже: ничьи с «Химками» и «Спартаком» в чемпионате, поражение по пенальти от «Акрона» поставили под вопрос слухи о неуязвимости чемпиона. Тут же последовало дополнительное укрепление — до Петербурга доехали финишеры Соболев и Гонду.
Несмотря на пару осечек, после 8-го тура «Зенит» снова лидер: хотя и без ставшего привычным в последние годы комфортного отрыва. Но удивляет в данном случае не то, что настолько усилившийся чемпион почему-то не разрывает лигу, как ожидалось.
Удивляет то, что и своего нынешнего преимущества, если судить по игре, «Зенит» просто не заслуживает.
В Opta Sports подсчитали — в этом сезоне РПЛ «Зенит» забил 19 голов при 11 попытках в среднем за матч. Это удивительная аномалия — питерцы реализовали в общей сложности 22% своих ударов. За все 15 лет подробных статистических наблюдений за чемпионатом России такого еще не наблюдалось.
Для понимания размаха проблемы — прямо сейчас по количеству ударов по воротам хуже «Зенита» только «Динамо» Махачкала, «Пари НН» и «Факел».
Статистика действительно примечательная, но полной картины предоставить нам она не может. Ведь никто не мешает «Зениту» бить по воротам только из убойных позиций: может быть, команда Семака просто разыгрывает до верного — в таком случае ничего удивительного в предоставленных цифрах нет.
Однако это не так. Understat ставит «Зенит» лишь на пятое место в чемпионате по общему качеству созданных голевых моментов (xG). Петербург наиграл только на 12 голов, забив «сверху» почти 7 мячей.
Объяснить этот оверперфоманс можно классом футболистов — но только отчасти, учитывая настолько впечатляющий разрыв в статистике. Почти со стопроцентной вероятностью цифры реализации «Зенита» будут усредняться на дистанции, что неизбежно приведет к ухудшению результатов.
Более того, болельщикам «Зенита» нужно надеяться, что нисколько не сбавит и Евгений Латышонок: его команда пропустила только один гол в чемпионате лишь благодаря ему. По качеству допущенных моментов соперники должны были забивать «Зениту» почти на 6 голов больше.
У «Зенита» есть проблемы — и это легко иллюстрируется не только продвинутой статисткой, но и характером того, как складываются последние матчи Петербурга. Против ЦСКА «Зенит» провалил целый тайм: и если бы не исключительные проблемы москвичей в атаке одного гола Гонду для победы на выезде точно бы не хватило.
Похоже, мы можем надеяться, что финал прошлого чемпионата будет повторен — «Локомотив» и «Краснодар» от проблемного, но чрезвычайно везучего «Зенита» отстают всего лишь на два очка. Что будет дальше, определят в том числе реакции Семака (например, как он решит вопрос с трио Кассьера-Соболев-Гонду) и его конкурентов по лиге.
Автор: Григорий Каленов