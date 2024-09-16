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«Зенит» не заслужил быть так высоко в РПЛ: скоро лидеру будет хуже — по простой причине

Заметили это не все.

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На старте сезона казалось, что укротить обновленный «Зенит» в рамках РПЛ будет невозможно. От неуверенности прошлой весны в действиях Петербурга не осталось и следа (следом за разбитым «Краснодаром» в Суперкубке последовало шесть побед с общей разницей в счете 18:0). Подъехавший Глушенков с ходу застобил за собой статус главного кандидата на роль MVP всей лиги, а Латышонок закрыл единственную относительно проблемную позицию в команде.

Дальше дела пошли чуть хуже: ничьи с «Химками» и «Спартаком» в чемпионате, поражение по пенальти от «Акрона» поставили под вопрос слухи о неуязвимости чемпиона. Тут же последовало дополнительное укрепление — до Петербурга доехали финишеры Соболев и Гонду.

Несмотря на пару осечек, после 8-го тура «Зенит» снова лидер: хотя и без ставшего привычным в последние годы комфортного отрыва. Но удивляет в данном случае не то, что настолько усилившийся чемпион почему-то не разрывает лигу, как ожидалось.

Удивляет то, что и своего нынешнего преимущества, если судить по игре, «Зенит» просто не заслуживает.

Источник: ФК "Зенит"

В Opta Sports подсчитали — в этом сезоне РПЛ «Зенит» забил 19 голов при 11 попытках в среднем за матч. Это удивительная аномалия — питерцы реализовали в общей сложности 22% своих ударов. За все 15 лет подробных статистических наблюдений за чемпионатом России такого еще не наблюдалось.

Для понимания размаха проблемы — прямо сейчас по количеству ударов по воротам хуже «Зенита» только «Динамо» Махачкала, «Пари НН» и «Факел».

Статистика действительно примечательная, но полной картины предоставить нам она не может. Ведь никто не мешает «Зениту» бить по воротам только из убойных позиций: может быть, команда Семака просто разыгрывает до верного — в таком случае ничего удивительного в предоставленных цифрах нет.

Источник: РИА "Новости"

Однако это не так. Understat ставит «Зенит» лишь на пятое место в чемпионате по общему качеству созданных голевых моментов (xG). Петербург наиграл только на 12 голов, забив «сверху» почти 7 мячей.

Объяснить этот оверперфоманс можно классом футболистов — но только отчасти, учитывая настолько впечатляющий разрыв в статистике. Почти со стопроцентной вероятностью цифры реализации «Зенита» будут усредняться на дистанции, что неизбежно приведет к ухудшению результатов.

Более того, болельщикам «Зенита» нужно надеяться, что нисколько не сбавит и Евгений Латышонок: его команда пропустила только один гол в чемпионате лишь благодаря ему. По качеству допущенных моментов соперники должны были забивать «Зениту» почти на 6 голов больше.

Источник: Фонтанка.ру

У «Зенита» есть проблемы — и это легко иллюстрируется не только продвинутой статисткой, но и характером того, как складываются последние матчи Петербурга. Против ЦСКА «Зенит» провалил целый тайм: и если бы не исключительные проблемы москвичей в атаке одного гола Гонду для победы на выезде точно бы не хватило.

Похоже, мы можем надеяться, что финал прошлого чемпионата будет повторен — «Локомотив» и «Краснодар» от проблемного, но чрезвычайно везучего «Зенита» отстают всего лишь на два очка. Что будет дальше, определят в том числе реакции Семака (например, как он решит вопрос с трио Кассьера-Соболев-Гонду) и его конкурентов по лиге.

Автор: Григорий Каленов

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
43′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
83′
11
Тамерлан Мусаев
22
Милан Гайич
33′
64′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+1′
19
Рифат Жемалетдинов
64′
20
Секу Койта
21
Аббосбек Файзуллаев
71′
9
Сауль Гуарирапа
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
25
Страхиня Эракович
27
Нино
83′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
5
Вильмар Барриос
45+1′
46′
28
Нуралы Алип
81′
8
Маркус Вендел
44′
90′
77
Ильзат Ахметов
7
Александр Соболев
60′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
90′
79
Дмитрий Васильев
32
Лусиано Гонду
72′
31
Густаво Мантуан
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
0
16
Фолы
8
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти