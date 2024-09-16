«Зенит» не заслужил быть так высоко в РПЛ: скоро лидеру будет хуже — по простой причине

У «Зенита» есть проблемы — и это легко иллюстрируется не только продвинутой статисткой, но и характером того, как складываются последние матчи Петербурга. Против ЦСКА «Зенит» провалил целый тайм: и если бы не исключительные проблемы москвичей в атаке одного гола Гонду для победы на выезде точно бы не хватило.