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«Химкам» запретили регистрировать новичков за долги перед штабом Талалаева

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подмосковные «Химки» получили запрет на регистрацию новых футболистов в связи с невыплаченными задолженностями членам штаба бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

Данную меру наложила палата по разрешению споров РФС на своем заседании в среду, 17 сентября. «Химки» должны погасить долги по соглашению о расторжении трудового договора тренерам Сергею Рыжикову, Антону Мельниченко, Юрию Нагайцевцу и Серджио Джовани.

Талалаев покинул пост главного тренера «Химок» в июне. Он работал в команде с августа 2023 года. Под его руководством подмосковный клуб вышел в РПЛ, завершив сезон-2023/24 на первом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Кроме того, палата вынесла запрет на регистрацию новичков красноярскому «Енисею», выступающему в Первой лиге. Сибирский клуб должен рассчитаться по долгам с футболистом Михаилом Гащенковым.

Химки