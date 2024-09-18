«Химкам» запретили регистрировать новичков за долги перед штабом Талалаева

Данную меру наложила палата по разрешению споров РФС на своем заседании в среду, 17 сентября. «Химки» должны погасить долги по соглашению о расторжении трудового договора тренерам Сергею Рыжикову, Антону Мельниченко, Юрию Нагайцевцу и Серджио Джовани.
Талалаев покинул пост главного тренера «Химок» в июне. Он работал в команде с августа 2023 года. Под его руководством подмосковный клуб вышел в РПЛ, завершив сезон-2023/24 на первом месте в турнирной таблице Первой лиги.
Кроме того, палата вынесла запрет на регистрацию новичков красноярскому «Енисею», выступающему в Первой лиге. Сибирский клуб должен рассчитаться по долгам с футболистом Михаилом Гащенковым.