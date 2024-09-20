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Форвард «Зенита» Соболев был никому не нужен в футболе: Родители заплатили, чтобы я подписал контракт

Новобранец «Зенита», нападающий Александр Соболев высказался о трудностях при переходе в петербургский клуб.

Источник: ФК "Зенит"

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа, хотя переговоры о трансфере шли почти все лето.

«На самом деле, у меня всегда не все гладко проходит. Даже первое подписание контракта с Томском. Я был во всех командах на просмотре, нигде не был нужен. И в Томске я полгода был на просмотре. Я не раз говорил — там родители заплатили компенсацию, чтобы я подписал контракт.

Потом когда уходил из Томска в Самару, были трудности. И потом из Самары в “Спартак” — тоже. Думал, что уже перешел, а потом вернулся в Самару на сборы. И сейчас тоже это все длилось три месяца. Меня это закаляет. Если эти трудности проходишь с высоко поднятой головой, то дальше будет легче. Для меня это новый вызов: я хочу помочь команде и доказать всем, что это все не зря», — заявил Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведет дома против «Факела» завтра, 21 сентября.

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