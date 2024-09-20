Форвард «Зенита» Соболев был никому не нужен в футболе: Родители заплатили, чтобы я подписал контракт

«На самом деле, у меня всегда не все гладко проходит. Даже первое подписание контракта с Томском. Я был во всех командах на просмотре, нигде не был нужен. И в Томске я полгода был на просмотре. Я не раз говорил — там родители заплатили компенсацию, чтобы я подписал контракт.



Потом когда уходил из Томска в Самару, были трудности. И потом из Самары в “Спартак” — тоже. Думал, что уже перешел, а потом вернулся в Самару на сборы. И сейчас тоже это все длилось три месяца. Меня это закаляет. Если эти трудности проходишь с высоко поднятой головой, то дальше будет легче. Для меня это новый вызов: я хочу помочь команде и доказать всем, что это все не зря», — заявил Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».