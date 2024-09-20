Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Зенита» Соболев чуть не запорол карьеру после увеличения зарплаты в 4 раза: «Молодым поучительно»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, как чуть не запорол футбольную карьеру в юные годы.

Источник: ФК "Зенит"

«Когда я перешел в Самару — в первые полгода мы вышли в РПЛ. У меня там пошло сразу — я начал забивать. Молодым ребятам будет поучительно. Мы вышли в РПЛ — у меня зарплата выросла вдвое. Буквально пять игр проходит, я забиваю красивый гол “Ростову” — мне зарплату поднимают еще вдвое. И все, я перестал играть. Я думал: “Мне платят такие деньги! Просто так платить не будут. Я классный”. И все это длилось до зимы.

Потом меня отправляют в аренду в “Енисей”. Я прихожу туда и думаю: “Ну, здесь-то я буду 100% играть”. Раз матч, два, три — я не играю. Я включил голову, что нужно работать. Неважно, кто ты, что ты. Фамилия в футбол не играет. Начал работать на максимуме», — заявил Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».

Завтра, 21 сентября, «Зенит» дома сыграет против воронежского «Факела» в матче РПЛ.

Зенит
Спартак
Крылья Советов
Енисей
Премьер-лига: таблица и календарь