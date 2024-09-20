Форвард «Зенита» Соболев чуть не запорол карьеру после увеличения зарплаты в 4 раза: «Молодым поучительно»

«Когда я перешел в Самару — в первые полгода мы вышли в РПЛ. У меня там пошло сразу — я начал забивать. Молодым ребятам будет поучительно. Мы вышли в РПЛ — у меня зарплата выросла вдвое. Буквально пять игр проходит, я забиваю красивый гол “Ростову” — мне зарплату поднимают еще вдвое. И все, я перестал играть. Я думал: “Мне платят такие деньги! Просто так платить не будут. Я классный”. И все это длилось до зимы.



Потом меня отправляют в аренду в “Енисей”. Я прихожу туда и думаю: “Ну, здесь-то я буду 100% играть”. Раз матч, два, три — я не играю. Я включил голову, что нужно работать. Неважно, кто ты, что ты. Фамилия в футбол не играет. Начал работать на максимуме», — заявил Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».