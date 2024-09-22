«Спартак» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.