Маркиньос пропустит матч с «Динамо» из-за смерти отца

Маркиньос перешёл в «Спартак» этим летом, его контракт рассчитан на три года. Дебютировал полузащитник за клуб в матче 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», встреча закончилась со счётом (3:0) в пользу красно-белых.