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Маркиньос пропустит матч с «Динамо» из-за смерти отца

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил причину, по которой полузащитник клуба Маркиньос пропускает матч 9-го тура РПЛ с московским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 9, 22.09.2024, 16:30
Спартак
0
Динамо
1

«У Маркиньоса случилось большое горе — не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле. Маркиньос уехал в Бразилию. Мы всячески его поддерживаем», — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

Московское дерби пройдёт сегодня, 22 сентября. Оно начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе красно-белых.

Маркиньос перешёл в «Спартак» этим летом, его контракт рассчитан на три года. Дебютировал полузащитник за клуб в матче 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», встреча закончилась со счётом (3:0) в пользу красно-белых.

Спартак
Динамо
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