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Бывший капитан сборной Украины по футболу передал деньги на помощь жителям Курской области

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Об этом сообщает RT.

Футболку экс-спортсмена продали на аукционе за 700 тысяч рублей. На вещи был оставлен автограф Тимощука. Ее выпустили к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера петербургского «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

Зенит