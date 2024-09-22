Полузащитник «Спартака» Зобнин объяснил, с чем связана его замена в матче с «Динамо»

«Надо у Станковича спросить, с чем связана моя замена. Думаю, просто подустал. С “Крыльями” сыграл тайм, до этого была пауза из-за удаления. Потихоньку набираю форму, сейчас сыграл уже 60 минут, в следующем побольше, наверное», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.