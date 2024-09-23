Российского футболиста заподозрили в игромании

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией (игровая зависимость — прим. “Ленты.ру”). Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи», — заявил Смирнов. Он призвал футболиста быть аккуратнее, так как это может привести к страшным последствиям.