Ловчев считает, что «Спартаку» в матче с «Динамо» не хватило футбольной мудрости

«Не назову игру выдающейся, но “Спартак” был посильнее. Однако команду только недавно собрали, в ней еще нет мудрого и взрослого футболиста, который бы направил игру команды в правильное русло после удаления динамовца. Но тут и тренер [Деян Станкович] обязан был подсказать: нужно было держать мяч, играть в квадрат с учетом того, что было на одного футболиста больше. А “Спартак” все равно лез атаковать, оголял тылы, и в итоге мог даже проиграть», — сказал Ловчев.