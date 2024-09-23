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Ловчев считает, что «Спартаку» в матче с «Динамо» не хватило футбольной мудрости

Футболисты московских «Спартака» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.

Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» показал, что «Спартак» при Деяне Станковиче еще не обрел футбольную мудрость. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.

Встреча столичных клубов, которая прошла 22 сентября на «Лукойл-Арене», завершилась вничью со счетом 2:2. «Динамо», игравшее с 75-й минуты в меньшинстве, сравняло счет в компенсированное время.

«Не назову игру выдающейся, но “Спартак” был посильнее. Однако команду только недавно собрали, в ней еще нет мудрого и взрослого футболиста, который бы направил игру команды в правильное русло после удаления динамовца. Но тут и тренер [Деян Станкович] обязан был подсказать: нужно было держать мяч, играть в квадрат с учетом того, что было на одного футболиста больше. А “Спартак” все равно лез атаковать, оголял тылы, и в итоге мог даже проиграть», — сказал Ловчев.

«Это футбольная мудрость, которой у “Спартака” в этой игре не было. Но в целом Станкович на правильном пути: характер команды должен быть таким же, как и у главного тренера, я думаю, что скоро игроки будут выходить на поле драться за “Спартак”. Пока они еще не понимают, в каком клубе находятся, за него надо играть сердцем», — добавил он.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона. Команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Команда одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. Последний раз «Спартак» проигрывал в РПЛ в первом туре, тогда красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили «Оренбургу».

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
17
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь