Ловчев считает, что «Спартаку» в матче с «Динамо» не хватило футбольной мудрости

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» показал, что «Спартак» при Деяне Станковиче еще не обрел футбольную мудрость. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.
Встреча столичных клубов, которая прошла 22 сентября на «Лукойл-Арене», завершилась вничью со счетом 2:2. «Динамо», игравшее с 75-й минуты в меньшинстве, сравняло счет в компенсированное время.
«Не назову игру выдающейся, но “Спартак” был посильнее. Однако команду только недавно собрали, в ней еще нет мудрого и взрослого футболиста, который бы направил игру команды в правильное русло после удаления динамовца. Но тут и тренер [Деян Станкович] обязан был подсказать: нужно было держать мяч, играть в квадрат с учетом того, что было на одного футболиста больше. А “Спартак” все равно лез атаковать, оголял тылы, и в итоге мог даже проиграть», — сказал Ловчев.
«Это футбольная мудрость, которой у “Спартака” в этой игре не было. Но в целом Станкович на правильном пути: характер команды должен быть таким же, как и у главного тренера, я думаю, что скоро игроки будут выходить на поле драться за “Спартак”. Пока они еще не понимают, в каком клубе находятся, за него надо играть сердцем», — добавил он.
Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона. Команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Команда одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. Последний раз «Спартак» проигрывал в РПЛ в первом туре, тогда красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили «Оренбургу».