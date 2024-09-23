«Крылья Советов» в добавленное время ушли от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»

ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене».
В составе хозяев гол забил Фелиппе Кардосо (68-я минута). У гостей отличился Доминик Ороз (90+6).
«Ахмат» остается единственной командой, которая не одержала ни одной победы в текущем сезоне РПЛ. Грозненцы шесть раз сыграли вничью, потерпели три поражения и с шестью очками располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку с 10 очками.
В следующем туре «Ахмат» 28 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» 29 сентября примут подмосковные «Химки».