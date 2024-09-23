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«Крылья Советов» в добавленное время ушли от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Магомед Абасов / «Ахмат»

ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене».

В составе хозяев гол забил Фелиппе Кардосо (68-я минута). У гостей отличился Доминик Ороз (90+6).

«Ахмат» остается единственной командой, которая не одержала ни одной победы в текущем сезоне РПЛ. Грозненцы шесть раз сыграли вничью, потерпели три поражения и с шестью очками располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку с 10 очками.

В следующем туре «Ахмат» 28 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» 29 сентября примут подмосковные «Химки».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
23.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Игорь Осинькин
Голы
Ахмат
Фелиппе Кардозу
68′
Крылья Советов
Доминик Ороз
90+6′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
90+6′
95
Арсен Адамов
15
Рейерс де Оливейра Камилу
29′
23
Антон Швец
14
Амин Талаль
46′
98
Светослав Ковачев
19
Мауро Луна Диале
85′
18
Владислав Камилов
20
Максим Самородов
81′
24
Заим Диванович
30
Фелиппе Кардозу
28′
90′
75
Надер Гандри
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
24
Роман Евгеньев
5
Доминик Ороз
87′
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
90′
25
Кирилл Печенин
11
Роман Ежов
49′
86′
7
Дмитрий Цыпченко
19
Иван Олейников
61′
70′
6
Сергей Бабкин
32
Франко Ороско
70′
28
Игорь Дмитриев
34
Виктор Фелипе Мендес
70′
73
Владислав Шитов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
4
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
11
Фолы
24
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Сергей Каруненко
(Россия, Воронеж)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь