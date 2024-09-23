«Крылья Советов» в добавленное время ушли от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»

«Ахмат» остается единственной командой, которая не одержала ни одной победы в текущем сезоне РПЛ. Грозненцы шесть раз сыграли вничью, потерпели три поражения и с шестью очками располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку с 10 очками.