Чудо-спасение «Крыльев» в Грозном! До первой победы в РПЛ «Ахмату» не хватило минуты

«Ахмат» — единственная команда, которая до 9-го тура ни разу не победила в РПЛ. Хотя после назначения Ташуева грозненцы действительно заиграли бодрее. Сначала вернулись после двух мячей от «Динамо», хоть и ничью удержать им не удалось. Потом победили «Пари НН» в Кубке. И дальше их ждал матч на своём поле с «Крыльями». Самарцы приходят в себя после провального старта, но результаты всё ещё нестабильны. Как и игра: команда Игоря Осинькина может выдавать крутые отрезки, но всё это происходит не так часто, как того хотели бы болельщики.