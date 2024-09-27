Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Рубина» и «Динамо» в РПЛ перенесли в Нижний Новгород из-за саммита БРИКС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Матч 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским футбольным клубом «Рубин» и московским «Динамо» перенесли из Казани в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«20 октября “Рубин” сыграет с “Динамо” в Нижнем Новгороде. На основании обращения футбольного клуба “Рубин” Российская премьер-лига согласовала перенос матча 12-го тура РПЛ с “Динамо” из Казани на резервный стадион в Нижний Новгород. В связи проведением в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Из Казани также был перенесен матч баскетбольной Единой Лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью», встреча состоится 20 октября в Краснодаре. Матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом» перенесен с 19 октября 2024 года на 6 февраля 2025 года.

Рубин
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь