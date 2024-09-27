Матч «Рубина» и «Динамо» в РПЛ перенесли в Нижний Новгород из-за саммита БРИКС

«20 октября “Рубин” сыграет с “Динамо” в Нижнем Новгороде. На основании обращения футбольного клуба “Рубин” Российская премьер-лига согласовала перенос матча 12-го тура РПЛ с “Динамо” из Казани на резервный стадион в Нижний Новгород. В связи проведением в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.