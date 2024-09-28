День ярких матчей. Встреча лидеров и московское дерби украсят очередной игровой день РПЛ

Хоккейный «Спартак» ввел в оборот черную форму сравнительно недавно — впервые команда провела матч в темном комплекте 18 февраля 2020 года против нижегородского «Торпедо». Тот поединок был назван Матчем болельщиков (второй в истории), поскольку антураж игры КХЛ срежиссировали сами поклонники красно-белых. Болельщики, в частности, отправляли клубу пожелания, кто должен был спеть на открытии матча, сделать символическое вбрасывание, какие развлечения должны были быть в подтрибунных помещениях, в какой форме спартаковцы должны были играть. Тогда они выступали в форме черного цвета с красными полосами на рукавах. Победить хозяевам, которых тогда возглавлял Олег Знарок, это не помогло, они уступили со счетом 2:3.