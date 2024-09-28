День ярких матчей. Встреча лидеров и московское дерби украсят очередной игровой день РПЛ

Одной из центральных встреч тура станет противостояние столичных «Локомотива» и «Спартака» на «РЖД-Арене», начало матча запланировано на 16:30 мск. После девяти туров железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Красно-белые располагаются на пятой позиции с 16 очками. В прошлом сезоне встреча команд в Черкизове завершилась вничью со счетом 1:1, а на «Лукойл-Арене» «Спартак» одержал победу со счетом 3:2. В последний раз «Локомотив» побеждал красно-белых 2 апреля 2022 года (1:0), с тех пор команды в чемпионате и кубке страны провели шесть матчей, пять из которых выиграл «Спартак», еще один завершился вничью.
Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев ожидает от предстоящего противостояния обилия голов и моментов. «Как всегда, ожидаю яркого футбола, потому что дерби “Локомотив” — “Спартак” всегда было с обилием голов, зрелищным. Надеюсь, что придет много болельщиков с обеих сторон, мы получим яркий футбол. В последнее время “Локомотив” и “Спартак” приучили к зрелищной игре, особенно в атаке, с голами, множеством моментов. Я ожидаю такого же от этого матча», — сказал Сычев ТАСС.
В обоих клубах есть свои лидеры атаки. У «Локомотива» можно выделить 19-летнего полузащитника Алексея Батракова, футболист забил семь мячей и отдал пять результативных передач в девяти матчах РПЛ. Он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата России с полузащитником петербургского «Зенита» Максимом Глушенковым, который летом перешел в клуб как раз из «Локомотива». В состав «Спартака» отлично вписался аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, на его счету четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах.
Футболисты и хоккеисты «Спартака» в один день сыграют в черной форме
Матч «Локомотива» и «Спартака» не будет единственным московским дерби, которое пройдет в субботу. В 17:00 мск начнется встреча «Спартак» — ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот факт привлек внимание болельщиков еще и потому, что сразу обе спартаковские команды сыграют в черной форме.
Черный цвет не никогда не был основным в «Спартаке», иногда он используется для резервного комплекта формы. Футбольный «Спартак» впервые сыграл в черно-красной форме 5 октября 1988 года, тогда команда вышла в футболках в черно-красную шашечку на второй матч 1/16 финала Кубка европейских чемпионов против «Гленторана» (1:1), встреча прошла в Белфасте. К форме с черным цветом вернулись в 1998 году, в двух матчах ¼ финала Кубка УЕФА «Спартак» сыграл с амстердамским «Аяксом» в комплекте в черно-красную полоску (3:1, 1:0).
Хоккейный «Спартак» ввел в оборот черную форму сравнительно недавно — впервые команда провела матч в темном комплекте 18 февраля 2020 года против нижегородского «Торпедо». Тот поединок был назван Матчем болельщиков (второй в истории), поскольку антураж игры КХЛ срежиссировали сами поклонники красно-белых. Болельщики, в частности, отправляли клубу пожелания, кто должен был спеть на открытии матча, сделать символическое вбрасывание, какие развлечения должны были быть в подтрибунных помещениях, в какой форме спартаковцы должны были играть. Тогда они выступали в форме черного цвета с красными полосами на рукавах. Победить хозяевам, которых тогда возглавлял Олег Знарок, это не помогло, они уступили со счетом 2:3.
Что касается нынешнего сезона, то «Спартак» еще 13 сентября анонсировал, что в выходные дни столичная команда домашние матчи будет проводить в черных свитерах. Особенностью дизайна этой формы является то, что на рукавах черный цвет переливается в красный. В такой форме «Спартак» сыграл 14 сентября с «Торпедо» (4:2), а теперь параллельно с футболистами в этих же цветах хоккеисты сыграют в дерби с ЦСКА.
Битва лидеров и приезд Пьянича
В главном матче тура сойдутся две первые команды РПЛ — «Краснодар» на своем поле сыграет с «Зенитом», встреча начнется в 19:30 мск. Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка, краснодарцы с 21 очком располагаются на второй позиции. В этом сезоне команды встречались в матче за Олимпбет — Суперкубок России, петербургская команда в Волгограде одержала победу со счетом 4:2.
«Зенит» и «Краснодар» остаются единственными командами, которые не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше РПЛ. Краснодарцы начали сезон с трех ничейных матчей с не самыми сильными соперниками, но потом потом выдали серию из шести побед. «Зенит», наоборот, начал очень уверенно, впервые потеряв очки лишь в пятом туре, сыграв вничью с «Химками». Потом была еще одна ничья со «Спартаком» и три победы. Петербургская команда на старте сезона пропустила всего два гола, «Краснодар» по этому показателю занимает второе место, соперники огорчали черно-зеленых пять раз.
В первом матче субботы ЦСКА дома сыграет с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 14:00 мск. Армейский клуб с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с шестью очками располагается на последней, 16-й позиции.
На этой неделе ЦСКА совершил одну из самых статусных сделок последнего времени в РПЛ, подписав контракт с 34-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, который раньше выступал за итальянские «Рому» и «Ювентус», а также испанскую «Барселону». Этот переход привлек внимание общественности из-за истории с отказом сборной Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с российской национальной командой осенью 2022 года, тогда Пьянич называл «неудачной» идею проведения встречи. После перехода в ЦСКА Пьянич извинился за свои слова. С «Ахматом» босниец сыграть не сможет, но перед игрой пройдет его презентация с автограф-сессией.
В заключительной игре дня «Ростов» во главе с Валерием Карпиным встретится на своем поле с тольяттинским «Акроном», за который играет Артем Дзюба. Матч начнется в 20:00 мск. Дзюба присоединился к «Акрону» 12 сентября на правах свободного агента, 36-летний футболист уже отдал три результативные передачи в двух матчах в РПЛ.
Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Пари Нижний Новгород» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1, казанский «Рубин» в гостях сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). 29 сентября состоятся матчи «Крылья Советов» — «Химки» и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва).