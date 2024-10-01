Жена футболиста дебютировала на чемпионате по бодибилдингу в категории фитнес-бикини: фото красавицы

Олег и Кристина поженились в 2010 году, а в сентябре 2020-го обвенчались. Кристина — сертифицированный фитнес-тренер и мастер спорта по теннису, а также мама троих детей. Она не представляет свою жизнь без спорта и уверена, что он нужен всем: «Движение — это жизнь! А с возрастом любое движение, которое позволяет ваше здоровье, спорт, который вам по душе, будет только на пользу! Кушайте правильно и в меру, двигайтесь и достигайте своих целей! А самое главное — заботьтесь о себе!».