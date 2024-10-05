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«Рубин» прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв дома «Ахмат»

Казанский «Рубин» переиграл дома грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» переиграли дома грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе казанцев отличились Илья Рожков (45-я минута) и Мирлинд Даку (90+1). У «Ахмата» в добавленное ко второму тайму время пенальти не реализовал Дарко Тодорович — удар отразил голкипер «Рубина» Евгений Ставер.

«Рубин» прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в таблице лиги. «Ахмат» не выигрывал в новом сезоне и занимает последнюю, 16-ю строчку (6 очков).

В следующем матче «Ахмат» 18 октября дома сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» 20 октября примет столичное «Динамо».

Рубин
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Ташуев
Голы
Рубин
Илья Рожков
(Дмитрий Кабутов)
45′
Мирлинд Даку
(Дмитрий Кабутов)
90+1′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Дарко Тодорович
90+7′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
90+7′
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
21
Александр Зотов
90+4′
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
79′
51
Илья Рожков
86′
23
Руслан Безруков
24
Никола Чумич
86′
19
Олег Иванов
30
Валентин Вада
76′
22
Велдин Ходжа
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
51′
15
Рейерс де Оливейра Камилу
83′
23
Антон Швец
47
Даниил Уткин
57′
19
Мауро Луна Диале
89′
98
Светослав Ковачев
22′
46′
14
Амин Талаль
20
Максим Самородов
77′
36
Лукас Ловат
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
17
Фолы
22
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь