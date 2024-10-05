«Рубин» прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв дома «Ахмат»

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» переиграли дома грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе казанцев отличились Илья Рожков (45-я минута) и Мирлинд Даку (90+1). У «Ахмата» в добавленное ко второму тайму время пенальти не реализовал Дарко Тодорович — удар отразил голкипер «Рубина» Евгений Ставер.
«Рубин» прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в таблице лиги. «Ахмат» не выигрывал в новом сезоне и занимает последнюю, 16-ю строчку (6 очков).
В следующем матче «Ахмат» 18 октября дома сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» 20 октября примет столичное «Динамо».