«Рубин» прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв дома «Ахмат»

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе казанцев отличились Илья Рожков (45-я минута) и Мирлинд Даку (90+1). У «Ахмата» в добавленное ко второму тайму время пенальти не реализовал Дарко Тодорович — удар отразил голкипер «Рубина» Евгений Ставер.