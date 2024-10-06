Миралем Пьянич может дебютировать в РПЛ в матче ЦСКА против «Динамо»

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Программа 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре дня столичное «Динамо» на своем поле встретится с ЦСКА, матч пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:00 мск.
Бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Армейский клуб с 17 очками располагается на шестой позиции. В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло ЦСКА в матчах чемпионата России (2:1, 3:2). На этой неделе команды провели матчи на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Динамо» на своем поле уступило столичному «Спартаку» (2:3), ЦСКА на выезде победил «Пари Нижний Новгород» (2:0), клубы пока не гарантировали себе участие в плей-офф «пути РПЛ».
Игра ЦСКА в Нижнем Новгороде была примечательна дебютом боснийского полузащитника Миралема Пьянича, он подписал контракт с армейским клубом на один год с возможностью продления еще на один сезон 26 сентября. Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, ранее он выступал за французские «Мец» и «Лион», испанскую «Барселону», турецкий «Бешикташ», итальянские «Рому» и «Ювентус», в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 мячей.
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА серб Зоран Тошич считает, что с появлением Пьянича шансы клуба на титул повышаются. «Миралем Пьянич, наверное, три месяца индивидуально работал, ему нужно время, чтобы вписался в команду. Но я уверен, что это футболист, который принесет пользу команде и везде поможет, но через время он наберет форму и будет важным игроком для ЦСКА, — сказал Тошич ТАСС. — Конечно, с приходом Пьянича шансы на титул у ЦСКА повышаются, он выступал много лет на высоком уровне в лучших командах мира и в сборной. Такой футболист всегда может принести только пользу, дайте ему время, я уверен, что он будет вести игру ЦСКА».
В составе «Динамо» под вопросом участие в матче Эль-Мехди Маухуба, который получил небольшое повреждение в матче со «Спартаком», а также полузащитника Луиса Чавеса и нападающего Вячеслава Грулева. У ЦСКА восстанавливаются от повреждений полузащитники Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин, а также нападающий Владислав Яковлев. В последний раз ЦСКА обыграл «Динамо» в гостях 4 октября 2015 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейского клуба.
Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что матч с ЦСКА будет напряженным. «Я думаю, что “Динамо” не особо расстроилось [из-за поражения от “Спартака”], тем более команда играла смешанным составом, имели возможность проявить себя те, кто мало играл, поэтому никак не отразилось психологически, — сказал он ТАСС. — А впереди столичное дерби, очень напряженная игра для обеих команд, нужны очки в чемпионате. Хотя и “Динамо” любит атаковать, но ЦСКА хорошо обороняется, поэтому нет уверенности, что много забьют. Мне бы хотелось увидеть зрелищный футбол и голы, а это произойдет при быстром голе».
Матчи «Локомотива» и «Краснодара»
В первом матче дня махачкалинское «Динамо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», встреча начнется в 14:00 мск. «Факел» с шестью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, махачкалинский клуб с 10 очками располагается на 12-й позиции. Воронежская команда в последний раз одержала победу в чемпионате 24 августа, тогда воронежцы обыграли на своем поле «Оренбург» (1:0).
Свои матчи проведут и лидеры чемпионата России. «Локомотив» дома встретится с самарскими «Крыльями Советов» (начало — в 16:30 мск), «Краснодар» примет подмосковные «Химки» (19:00 мск). Перед началом тура краснодарская команда с 24 очками лидировала в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с тем же количеством очков располагался на второй строчке, но в субботу их обошел петербургский «Зенит», обыгравший на своем поле «Оренбург» (1:0). «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на 10-й позиции, «Химки» с восемью очками занимают 13-е место.
Программа 11-го тура стартовала в субботу. Помимо игры «Зенита» и «Оренбурга», в этот день прошли матчи «Акрон» — «Пари НН» (2:2), «Спартак» — «Ростов» (3:0) и «Рубин» — «Ахмат» (2:0).