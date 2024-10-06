Миралем Пьянич может дебютировать в РПЛ в матче ЦСКА против «Динамо»

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА серб Зоран Тошич считает, что с появлением Пьянича шансы клуба на титул повышаются. «Миралем Пьянич, наверное, три месяца индивидуально работал, ему нужно время, чтобы вписался в команду. Но я уверен, что это футболист, который принесет пользу команде и везде поможет, но через время он наберет форму и будет важным игроком для ЦСКА, — сказал Тошич ТАСС. — Конечно, с приходом Пьянича шансы на титул у ЦСКА повышаются, он выступал много лет на высоком уровне в лучших командах мира и в сборной. Такой футболист всегда может принести только пользу, дайте ему время, я уверен, что он будет вести игру ЦСКА».