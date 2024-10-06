Футболист Пьянич назвал неплохим дебют за ЦСКА в РПЛ

В сентябре Пьянич подписал контракт с армейским клубом на один год с возможностью продления еще на один сезон 26 сентября. Он дебютировал за ЦСКА в матче пятого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против «Пари Нижний Новгород». (2:0). Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, ранее он выступал за французские «Мец» и «Лион», испанскую «Барселону», турецкий «Бешикташ», итальянские «Рому» и «Ювентус», в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 мячей.