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Футболист Пьянич назвал неплохим дебют за ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дебют в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) получился для боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича неплохим. Такое мнение Пьянич высказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Пьянич дебютировал в РПЛ в матче 11-го тура против столичного «Динамо» (2:1).

«Дебют в РПЛ считаю неплохим», — сказал Пьянич.

В сентябре Пьянич подписал контракт с армейским клубом на один год с возможностью продления еще на один сезон 26 сентября. Он дебютировал за ЦСКА в матче пятого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против «Пари Нижний Новгород». (2:0). Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, ранее он выступал за французские «Мец» и «Лион», испанскую «Барселону», турецкий «Бешикташ», итальянские «Рому» и «Ювентус», в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 мячей.

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Марко Николич
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
55′
ЦСКА
Аббосбек Файзуллаев
(Иван Обляков)
17′
Тамерлан Мусаев
(Саша Зделар)
89′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
13
Николя Муми Нгамале
62′
70
Константин Тюкавин
2
Эли Даса
64′
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
46′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
74′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
46′
74
Даниил Фомин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
9
Сауль Гуарирапа
3
Данил Круговой
75′
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
75′
15
Миралем Пьянич
21
Аббосбек Файзуллаев
75′
11
Тамерлан Мусаев
31
Матвей Кисляк
73′
79′
25
Кристиян Бистрович
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
14
Фолы
14
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь