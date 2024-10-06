CAS приостановил на два месяца рассмотрение дела ЦСКА и «Вест Хэма»

«Дело в CAS с “Вест Хэмом” приостановлено на два месяца. Так посчитали арбитры, они подумали, что нужно еще время для того, чтобы принять оптимальное решение, либо надеясь, что стороны найдут какой-то компромисс. Это сделать довольно сложно, потому что английская сторона не очень договороспособна», — сказал Бабаев.