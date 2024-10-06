CAS приостановил на два месяца рассмотрение дела ЦСКА и «Вест Хэма»

Слушания CAS по этому делу прошли 26 сентября.
«Дело в CAS с “Вест Хэмом” приостановлено на два месяца. Так посчитали арбитры, они подумали, что нужно еще время для того, чтобы принять оптимальное решение, либо надеясь, что стороны найдут какой-то компромисс. Это сделать довольно сложно, потому что английская сторона не очень договороспособна», — сказал Бабаев.
3 июня 2023 года Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязать клуб выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского клуба в английский летом 2021 года. В августе 2022 года Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.
11 июня 2023 года ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров. В нем было сказано, что «Вест Хэм» должен будет выплатить ЦСКА €17,43 млн за трансфер Влашича. Тогда же отмечалось, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до €25,65 млн. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет до выплаты полной суммы.