Клубы РПЛ увольняют тренеров, не смотря в таблицу. Звучит глупо, но так и есть

И вот тут прослеживается грустное явление. Если называть вещи своими именами, то Илича убрали не из-за результатов. И Осинькина пытаются сместить явно не из-за них. Давайте разберём сначала ситуацию в «Нижнем». Это одна из беднейших команд лиги. По всем параметрам она находится в числе трёх-четырёх худших в РПЛ. Меньше бюджет только у «Факела» и махачкалинского «Динамо» (у «Акрона» примерно на том же уровне). По стоимости состава «Нижний» тоже в числе четырёх худших команд лиги согласно Transfermarkt. По средней стоимости футболистов — вообще предпоследний! Если брать уровень зарплат, то и здесь у «Пари НН» дела обстоят крайне скромно. И близко нет того, что дают в «Химках», которые идут ниже.