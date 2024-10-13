«Кто на что учился»: Глушенков — о высоких зарплатах футболистов

«Раздражает ли меня, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают? Нет. Наверное, я процитирую Федю Смолова. Ему задали такой же вопрос на каком-то интервью, и он сказал: “Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле”. Как говорится, кто на что учился, кто кем хотел стать с самого детства, прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудился над одним делом, в котором хотел стать лучшим», — сказал Глушенков в беседе с Нобелем Арустамяном.