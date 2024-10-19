Артём Дзюба назвал лучшего футболиста в истории

«Лучший игрок в истории? Зидан. Для меня Зидан. Человек, который вообще без слабых мест. Он нереально круто играл двумя ногами», — сказал Дзюба в интервью журналисту Евгению Евневичу, опубликованном на его странице в социальной сети.